Magának követeli Simsik Cyntiával közös gyermekét a kézilabdázó feltételezett gyilkosa

A korábbi kézilabdázó árván maradt gyerekein a magyar kézi klubok is segítenek Fotó: Facebook

Nem bírom megemészteni azt ami történt. Elvesztettem az imádni való lányomat! Megnyugvást hozna, ha börtönben tudhatnám

— fejtette ki lapunknak az édesapa, aki azt is elárulta, már nem csak a szlovákoknak, hanem a magyaroknak is van lehetőségük segíteni az árván maradt gyerekeket adományaikkal, hiszen a család bevételeit és tartalékainak jelentős részét jelenleg felemészti az a rengeteg költség. Jó hír a családnak az is, hogy a DVSC, a Komárom VSE és a Szent István SE abban állapodott meg, hogy az egymás elleni mérkőzéseik belépőjegyeinek árát és a kihelyezett adománydobozokban összegyűlt összeggel segítsék Cyntia árván maradt gyermekeit. A támogatásokat a Lélekgyógyító Alapítványon keresztül juttatják el Cyntia családjához. Ha te is szeretnél segíteni a családon, itt megteheted!