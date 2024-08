„Végre, Mia is velünk van!” — A meggyilkolt kézilabdázó szüleihez kerültek az árván maradt gyerekek

Simsik Cynthiát, az egykori szlovák, majd magyar klubokban is kézilabdázó sportolót a feltételezések szerint volt párja, a korábban pénzügyi nyomozóként dolgozó Cs. György ölhette meg. A férfi először megpróbálta elrejteni a nő holttestét, majd mikor ez nem sikerült neki, öngyilkosságnak próbálta beállítani az édesanya halálát. Mivel a férfi idegei nem bírták sokáig, története több ponton megbukott, sőt rokonainak be is vallotta a szörnyű igazságot. Ugyan a rendőrségen feladta magát, a gyilkosságot az óta is tagadja. A férfi egy eljárási hibára hivatkozva kérte a szabadlábra helyezését, aminek a bíróság eleget is tett: csütörtökön szabadon távozhatott a büntetésvégrehajtó intézetből, hogy a jövőben szabadlábon védekezhessen. Cs. György és Simsik Cynthia közös kislányának sorsa aggodalomra adott okot, ám a nagyszülők megelőzték a bajt, ugyanis nagyon féltették a kis Miát.

György távozóban a börtönből Fotó: Novy Cas Facebook

Lapunknak korábban a meggyilkolt kézilabdázó édesapja Simsik Tibor elmondta, Cs. György már korábban is volt erőszakos lányával, aki csak azért nem hagyta ott, mert a férfi a gyerekekkel sakkban tartotta őt. Az édesanya halála után a nagyszülők legfontosabb célja az volt, hogy a gyerekek hozzájuk kerülhessenek, ugyanis féltik őket Cs. Györgytől, hisz nem tudják mire lehet képes értük. Simsik Cynthia családja döbbenten áll a férfi szabadlábra helyezése előtt.

Minden jel arra utal, hogy ott aludt, ahol ezt a szörnyű tettet elkövette

- árulja el lapunknak Simsik Cynthia édesapja, miután lánya feltételezett gyilkosát szabadlábra helyezték. A férfi felháborítónak találja, hogy szabadon járhat Cs. György, aki vélhetően brutális kegyetlenséggel végzett lányával, ráadásul jelenlétével rettegésben tartja a korábban nyugodt település lakóit. A kétgyermekes édesanya édesapja azt is elárulta, hogy gyászukban és felháborodásukban némi vigaszt nyújt, hogy megszületett az a jogerős végzés, ami alapján Mia és Dominik velük maradhat.

Dominik után Mia is Cynthia szüleihez került Fotó: R. P.

Ez már megváltoztathatatlan, ez ellen már semmit nem tud tenni. Most már végre Mia is velünk van, egy napja. Leelőztük őt! Ha nem lett volna meg ez a végzés, oda vihette volna, ahová csak akarta volna

- zárja mondandóját a gyászoló édesapa, aki most arra fókuszál feleségével együtt, hogy Dominik és Mia képesek legyenek feldolgozni azt a szörnyűséget, ami velük történt.