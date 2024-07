„Lerúgták a biciklijéről a fogyatékos srácot” – hárman támadtak meg egy fiatalt Cegléden

Megtámadtak egy fogyatékos fiatalt Cegléden a Nagykőrösi úton – tudta meg a Bors. A fiatalt július 4-én csütörtökön a bicikliúton érte utol három férfi, akik – a beszámolók szerint – lerúgták őt a biciklijéről és több helyen megütötték. Lapunknak az egyik helyi lakos, Gábor mesélte el a történteket, ő volt az, aki a párjával odarohant segíteni a vérző fiatalnak.

A bicikliúton történt a támadás Fotó: Google Maps

- A párommal épp a közeli bevásárlóközpontban vásároltunk, amikor meghallottam, hogy egy csapat fiú azzal henceg, hogy az előbb leütöttek valakit

– kezdte lapunknak Gábor.

- Amikor végeztünk és mentünk az autónkhoz, akkor látta meg a párom, hogy a földön fekszik egy fiú a biciklijével. Odasiettünk hozzá. Láttam, hogy a szájából ömlik a vér és csupa vörös a szeme…

Gáborék azonnal megkérdezték a fiút, hogy szüksége van-e segítségre, hívjanak-e mentőt vagy rendőrt.

- Nagyon rémült volt szegény, sokkos állapotban volt

– folytatta.

- Alig tudott beszélni szegény, mert fogyatékos, nem is lehetett nagyon érteni, de annyit kivettünk a szavaiból, hogy lerúgták a biciklijéről. Nagyon félt, hogy visszajönnek a támadói, így mondtam neki, hogy ha ez megtörténne, akkor se kell aggódnia, mert megvédjük őt. Kiderült, hogy ő próbált is védekezni, de egyszerre hárman támadtak rá, így esélye se volt. Végül a támadók tényleg visszatértek, elmentek mellettünk biciklivel, ettől a fiatal srác teljesen kiborult…

Végül a fiú nem kért segítséget, Gáborék mégis mentőt hívtak hozzá.

Mentőt hívtak a fiatalhoz Fotó: OMSZ (illusztráció)

- Mondta, hogy rendben van és így elmentünk a helyszínről, de annyira sajnáltuk, hogy mégis telefonáltunk a 112-re

– meséli. Mondták, hogy menjünk vissza a fiúhoz, ne hagyjuk magára és küldik a segítséget. Így is tettünk. Végül a mentők, a rendőrök és a fiatal családja is megérkezett. Az anyukája jobban értette, hogy mit mond a fiú és így kiderült, hogy a csomagtartó felől rúgták le. Még a sárvédő is leszakadt. Baloldalon ütötték meg az arcát, bevérzett a szeme és a szája felszakadt. Kamera elvileg van, gondolom, majd megnézik a felvételt. Úgy tudom, hogy azért támadták meg, mert épp úgy biciklizett, hogy előtte a bicikliúton kislányok mentek, de ő nem velük foglalkozott, csak ment ő is a kijelölt helyen… Azóta velem nem vették fel a kapcsolatot, remélem, már jobban van. Jobbulást kívánok neki! - zárta szavait.