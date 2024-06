"Negyedóra múlva se hallok szirénákat" - diáklányt gázoltak a pestszentlőrinci zebrán

Fél óránál már én is felhívtam a segélyhívót, hogy a fiatal lány még mindig nem kapott segítséget, pedig egy buszmegállóban fekszik fejsérüléssel. A sofőr, aki elgázolta szegény lányt, sokkos állapotban volt. Először nem is akart segítséget hívni a diáklányhoz. Még a saját rokonait se akarta értesíteni, mondván, azok dolgoznak. Őt a rendőrök kihallgatták. Az egyik szemtanú szerint a lány a péterhalmi erdő felől futott a Tarkő utcán a Halomi út felé, de azt nem tudni, hogy a zebrán is át akart-e futni, ő futott-e be az autó elé. A lány magánál volt, a feje be volt kötve, mert vérzett, meg a lábán láttam karcolást. Végül kórházba vitték a mentők