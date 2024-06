Brutális gyilkosság történt Józsefvárosban, a mentőket hibáztatják a tettesek

„Volt némi ütésváltás” – így emlékezett vissza június 17-én hétfőn a történtekre a Fővárosi Bíróságon az a férfi, aki barátjával együtt meggyilkolta az egyik régi ismerősét egy józsefvárosi lakásban. A tárgyaláson meghallgatták a gyanúsítottakat, akik nemcsak egymásra mutogatnak, hanem egy, a sérülthöz kiérkező mentőst is megvádoltak.

Ököllel verték és rugdosták

A festő-mázolóként dolgozó B. Gábor és M. Sándor együtt dolgozott és azon kívül is sok időt töltöttek együtt, volt, hogy egy helyen szálltak meg éjszakára. Így volt ez a gyilkosság napján is, 2022. október 9-én, amikor Gábort az ismerősei megkérték, hogy vigyázzon az egyik, Kisfaludy utcában lévő pincelakásra, ahol végül Sándor és egy régi ivócimborájuk, R. Zoltán is megjelent. A három férfi több üveg bort, pezsgőt és vodkát ivott meg az este folyamán. Gábor és Zoltán összeveszett egy elszámolás során, ami verekedésbe torkollott. Ököllel kezdték ütlegelni egymást, mire Sándor a barátja pártját fogta és immár együtt ütötték-rúgták Zoltánt, ezzel súlyos sérüléseket okozva neki.



Kimosták a sértett ruháját

Amikor megelégelték az ütlegelést, elmentek aludni és magára hagyták Zoltánt a komoly fájdalmaival. Áldozatuk órákig feküdt a földön, de hiába kért segítséget, nem törődtek vele, magára hagyták. Másnap, mikor felébredtek, hallották, hogy Zoltán furcsán veszi a levegőt, hörög, de ezzel sem foglalkoztak. Lerángatták róla az összepiszkolt farmerját és kimosták. Miután látták, hogy a végét járja, csak akkor hívtak hozzá mentőt végre. Bár a mentők perceken belül kiértek, addigra Zoltán meghalt.

Egymásra mutogat a két ivócimbora

A bíróság távmeghallgatásban hallgatta ki a már börtönben lévő két barátot, akik a vallomásaikban sokadszorra is másképp emlékeznek a történtekre. Sándor állítja: ő nem nyúlt egy ujjal se Zoltánhoz, mindvégig védte őt.

- Valami céges dolgon vesztek össze Gáborék, de én a szobában voltam, nem hallottam

– vallotta Sándor, akire, miután vádlott, nem vonatkozik az igazmondási kötelezettség. - Összevitatkoztak, majd hallottam, hogy elcsattan egy pofon. Aztán, amikor kimentem, láttam, hogy Zoli szája fel van szakadva, de csak ezután estek egymásnak. Én ki-be sétálgattam a szobából, amikor azt láttam, hogy eldurvul a dolog és Gábor ököllel, lesújtó mozdulatokkal ütlegeli Zolit. Én megpróbáltam rájuk szólni, szétszedni őket. Én nem bántottam Zolit - állította.