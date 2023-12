Egy csecsemővel és édesapjával is végzett a prágai egyetemi lövöldöző

Mint arról korábban beszámoltunk, szörnyű események zajlottak le csütörtökön a prágai Károly Egyetem bölcsészkarának Ján Palach téri épületénél, ahol egy 24 éves fiú kezdett el lövöldözni. Úgy tudni, 25-30 ember sérülhetett meg, legalább 14-en pedig életüket vesztették. A magyar külügy úgy tudja, nincs magyar áldozat vagy sebesült. Első hírek szerint a kiérkező rendőrök végeztek a merénylővel, ám a friss információk már arról szólnak: önmagával végzett. Mint kiderült, egy 24 éves, volt hallgató volt a fiatal gyilkos, akinek indítékai ismeretlenek, azt azonban tudni, nem akkor ölt először.

Mécseseket helyeznek el az egyetem előtt az áldozatokért Fotó: AFP

Megnevezték a merénylőt

David Kozák a Károly Egyetem diákja volt, lengyel történelemmel foglalkozott, történelem szakon szerzett diplomát. Hogy miért kezdett mészárlásba, rejtély. A hatóságok úgy vélik, nem sokkal a csütörtöki lövöldözés előtt a saját apjával is végzett, ám egyes rendőri feltevések szerint egy egy héttel korábbi kettős gyilkosság is az ő számlájára írható. Martin Vondrasek rendőrfőnök nyilatkozata szerint ugyanis Kozák neve összefüggésbe hozható egy másik, Klánovický les területén elkövetett gyilkossággal, amelyben egy édesapa és egy újszülött volt az áldozat – írja a The Sun.