Fékezés nélkül gázolt el egy kerékpárost, amíg a kocsijában az aprót szedegette – Videó

Ez a baleset szerencsére nem volt halálos kimenetelű, de nagyon szomorú számok olvashatóak az Európai Unió statisztikáiban is. 2021-ben összesen 19.917-en vesztették életüket az utakon az Unió országaiban. Ez a szám tavaly még további 3%-kal emelkedett. A balesetek nagy száma következik be a gyorshajtás mellett figyelmetlenségből. Egyre nagyobb "divat" a mobiltelefont nyomkodni vezetés közben, ami eltereli a sofőr figyelmét az útról és a közlekedés további résztvevőire sem tud kellőképpen odafigyelni. Elég a nem megfelelő koncentráció vagy figyelmetlenség, és máris kész a baj. Érdemes fontolóra venni, hogy mi a fontosabb: menet közben matatni a kocsiban vagy éppen a telefont nyomkodni ahelyett, hogy az utat figyelné a sofőr. Mert egy pillanat alatt bekövetkezik a baj. A gázolások egy jelentős része végződik halállal. Ezekben az esetekben a gázoló élete is megváltozik, a büntetés mellett élete végéig bűntudat gyötri.