Talán szerelmi bánat gyötörte: újabb részleteket tudtunk meg a Blaha Lujza téren történt öngyilkosságról

Ahogyan arról a Bors is beszámolt, öngyilkos lett egy 20 év körüli férfi a VII. kerületi Rákóczi úton. András az egyik emeletről ugrott ki és az alatta futó buszsávra zuhant, ahol végül megtalálták. A mentők hosszú időn keresztül próbálták újraéleszteni, de már nem tudták visszahozni. Korábban ugyanitt történt már öngyilkosság, akkor a Feldmár Intézet egyik munkatársával történt tragédia.

András itt lett öngyilkos Fotó: Google Maps

Szerelmi bánat miatt döntött az ugrás mellett?

András esetében a szomszédok teljesen ledöbbentek. Többen csak találgattak a fiatal halála indítékáról, ugyanis váratlanul érte őket - tudta meg a Ripost.

Épp a buszsávra esett szegény

– kezdte Ádám, az egyik szomszéd. "Én nem sok emberrel beszélgetek a házban, leginkább csak köszönni szoktam, ha találkozom valakivel. Így volt ez most is, éppen munkába indultam reggel, amikor az ajtóban találkoztam az egyik hölggyel. Ő megállított és szörnyülködve mesélte, hogy itt jártak nálunk a rendőrök. Megkérdeztem tőle, hogy mi történhetett és azt mondta, hogy a házból kiugrott egy fiatal. Ha jól emlékszem azt mondta Andrásnak hívták szegényt… Azt is mondták, hogy a mentők megpróbálták újraéleszteni is, de már nem sikerült nekik."

T. Szabolcs szintén a Rákóczi úton halt meg

Még 2013. novemberében bejárta a sajtót egy fiatal férfi halálhíre, aki a Blaha Lujza térnél lett öngyilkos. A 29. születésnapját ünneplő T. Szabolcs egy fővárosi szálloda ötödik emeletéről ugrott ki. Családja szerint a férfi halála körül sok tisztázatlan körülmény volt. Szabolcs a tragédia idején a nemzetközi hírű pszichiáter, Feldmár András és Büky Dorottya társaságában tartózkodott a Rákóczi úti hotel ötödik emeleti szobájában. A férfi 2012 tavaszán vált el feleségétől, ami annyira megviselte, hogy szakember segítségét kérte. Büky Dorottyát kereste fel, akihez egyéni terápiára járt. Két órát töltöttek el hárman a hotelszobában. Az orvosszakértők a férfi halála után pánikbetegeknek való, vényköteles gyógyszert, valamint MDMA-t, azaz ecstasyt találtak T. Szabolcs vérében. Végül a család magánnyomozót fogadott, aki kiderítette, hogy Szabolcs korábban sosem drogozott.