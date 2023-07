"Sosem bántotta volna a feleségét" - szívszorító részletek a brutális józsai késelésről

Összeszaladt a csendes kis Pipacs utca szerda este, amikor rendőrök és mentősök hada lepte el a takaros házakkal teli környéket. Mint arról a Bors korábban beszámolt, a rendőrök egy nyugdíjas házaspárhoz érkeztek, miután kiderült: az ott élő 79 éves Józsi bácsi brutálisan megkéselte 77 éves feleségét, majd magával is megpróbált végezni.

A rendőrök egész éjjel helyszíneltek - Fotó: Haon

A kiérkező zsaruk állítólag először a vérbe fagyott, súlyos állapotban lévő asszonyt találták meg, ő a kertben feküdt. Férje sem próbált meg elmenekülni, többek között azért, mert ő is súlyosan megsérült: több, késsel ejtett sebet is találtak rajta. Az eset után a házaspár mind a két tagját kórházba vitték, úgy tudjuk, az asszony azóta is életveszélyes állapotban van, őt még most sem tudják ezért meghallgatni a történtekről.

A településen szinte mindenki megdöbbent azon, ami történt, a pár ugyanis több évtizede élt szép, nyugodt házasságban, gyermekeiket is tisztességgel felnevelték.

A gyerekeiket jól nevelték, mind a ketten jó emberek, akik végigdolgozták az egész életüket és egymást mindig tisztelték. Nem veszekedtek, nem ittak és nem balhéztak soha

- mesélte lapunknak egy helyi lakos.

Az idős férfi súlyos beteg volt, a helyiek azt gyanítják, hogy mentális egészsége is hanyatlásnak indulhatott, különben szerintük sosem bántotta volna feleségét - Fotó: Tóth Imre / Haon

Hozzátette: azt az ismerősök és a környékbeliek is tudták, hogy Józsi bácsi egészsége igencsak hanyatlóban volt.

"Már a koránál fogva is több gond gyötörte, de az utóbbi években súlyos beteg lett. Kívülről nem látszott semmilyen mentális leépülés nála, de ezt, ugye, így nem tudni. Mi csak annyit láttunk, hogy kedves és előzékeny mindenkivel, mint mindig. Viszont azt nem tudjuk, mi történt otthon" - szögezte le a férfi. Ő sem tudja elképzelni, hogy Józsi bácsi bántotta volna a feleségét, ha józan eszénél van.

- Nem gondolnám, hogy valamilyen mentális zavar nélkül bántotta volna azt a szegény asszonyt. Szerették és tisztelték egymást. Vagy az elméje is hanyatlásnak indult, vagy történhetett vele valami baj, hogy így elmentek neki otthonról

- vélekedtek.

A férfit azóta kihallgatta a rendőrség, az ügyben tart a nyomozás, részletekről egyelőre nem nyilatkoznak.