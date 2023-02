„Itt agyon is ütnék!” – az ország háziasszonya kiakadt a 15 éves fiút megrontó tanárra

Az ország háziasszonya, Boros Vali is elmondta véleményét az országos felháborodást keltett ügyről. Mint ismert, B. Zsolt, egy óbudai tanár, aki videójában jelentette be, hogy szexuális kapcsolata van egy 15 éves diákkal. A Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola pedagógiai asszisztense LMBTQ-aktivista, aki alsósoknak is tartott "felvilágosítást".

Tragédia, hogy ilyet megengednek egy iskolában! Hogy lehet hagyni, hogy egy ilyen ember, mint az óbudai tanár, a gyerekek közelében legyen? Normális emberi ésszel ez felfoghatatlan!

– fakadt ki Boros Vali a Ripostnak.

Azonnal ki kellett volna penderíteni, amikor kiderült B. Zsoltról, hogy milyen tartalmú videókat rak ki, és egyáltalán, milyen szexuális hajlamai vannak. Itt nálunk, egy vidéki városban vagy faluban biztosan nem történhet meg ilyesmi csendben, mert jobban ismerik az emberek egymást. Ilyen embert, mint ez a tanár, aki még kérkedik is azzal, amit csinál, a közösség azonnal kiközösítene, sőt szerintem agyon is ütnék

– tette hozzá.