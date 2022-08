Szívszorító sorok a Veszprém megyei nagypapától: csak nézni tudta, ahogy unokája az égő házban rekedt

Szívszorító levelet küldött az egyenruhásoknak egy hajmáskéri nagypapa. A poszt szerint a napokban kigyulladt egy társasház második emeletének egyik lakása, két emelettel feljebb pedig a férfi unokája és a kislány édesapja bent rekedtek.

„Borzalmas mikor az ember látja és nem tud segíteni és csak vár miközben a szíve majdnem kiesik a helyéről, közben mindenhonnan dől a füst. Ezúton szeretnénk a családunk nevében is hálánkat kifejezni a tűzoltóknak, hogy kimentették őket. A Rendőröknek a segítséget. A Mentősöknek a szakszerű és hihetetlen munkájukat. Mikor egy 3 éves gyereket nyugtatnak és mégis szakszerűen ellátják! - tette közzé a Zsaruellátó a férfi sorait.

A nagypapa hozzátette, még most is a történtek hatása alatt van, így bár nagyon nehezen tudta megfogalmazni a sorokat, de őszintén hálás az egyenruhásoknak, amiért megmentették a családját. Megírta azt is, hogy mindenki jól van, és a ház többi lakójának is jobbulást kívánt, hogy fel tudják dolgozni a tragédiát.

A tüzet a levél írója szerint emberi hiba okozhatta.