Édesanyja végignézte, amint nyolcéves kislánya a halálba zuhan a vidámparkban

Alighanem minden édesanya legszörnyűbb élményét élte át az az asszony, akinek egy nyaralás során kellett végignéznie nyolcéves kislánya halálát. A malajziai Adelene Leong és anyukája vakációra érkeztek Ausztráliába. A szigetországban meglátogatták a minden évben megtartott Royal Adelaide Show-t is. A vásáron a kislány fel szeretett volna ülni pár játékra, többek közt a pörgő-forgó AirMaxx 360-ra is. Ekkor történt meg az elképzelhetetlen: a gyermek épp akkor repült ki a vidámparki játékból, amikor az elérte a csúcssebességét, a 100 kilométer/órát. Adelene fejjel zuhant a betonra anyja és mások szeme láttára. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett a becsapódástól, hogy esély sem volt megmenteni az életét.

Nyolcévesen, egy vidámparki balesetben vesztette életét a kislány Fotó: South Australia Police

Elkerülhető lett volna a tragédia

Noha az eset még 2014-ben, egy vizsgálat most számolt be arról: a tragédia elkerülhető lett volna, ha a játék üzemeltetői nem követnek el hatalmas hibákat. A játékot 2013-ban hozták be az országba, ám nem megfelelően hitelesítették, mivel ez volt az első ilyen példány Ausztráliában. Sajnos azonban nem esett át egyedi hitelesítésen, csupán egy hasonló jellegű másik játék követelményeit vették alapul. Épp ezért fordulhatott elő, hogy noha a spanyol gyártó egyértelműen 140 centiméterben állapította meg a minimális magasságot, az üzemeltetők ezt 120 centiméterre csökkentették. Adelene 137 centi magas volt, így ha betartják a gyártó előírásait, nem szálhatott volna fel, így nem történik meg a baleset.

Két héttel a tragédia után az üzemeltetők ismét üzembe helyezték a játékot, ezúttal Sydney-ben, továbbra is a hibás és potenciálisan életveszélyes 120 centiméteres magasságlimittel – írja a Mirror.

– Adelene halála elviselhetetlenné tette az életemet. Egy olyan párhuzamosvilágban kell élnem, ahol elhiszem, hogy mindez nem történt meg – nyilatkozta később a gyászoló édesanya.

Pokoli élményparkok

Egy hónappal ezelőtt kellett beszámolnunk a legutóbbi hasonló esetről: akkor Indonéziában, egy víziparkban szakadt le egy csúszda: a gyerekek sikoltozva zuhantak 10 métert az alattuk terpeszkedő betonra. Szerencsére itt senki sem vesztette életét, ám összesen 16 embert szállítottak kórházba. Márciusban egy vidámparkban azonban életét vesztette egy 14 éves fiú, aki kizuhant egy szabadesést szimuláló játékból Floridában. Ugyancsak márciusban egy osztrák vidámparkban pedig egy hullámvasút gázolt halálra egy ott dolgozó 31 éves nőt.