Tömegek lepték el a Markó utcái rendőrséget

Tömegek lepték el szombat este a budapesti Markó utcát. A bíróság épületegyüttesén belül helyezkedik el a Budapesti Fegyház- és Börtön egyik egysége, a Nagy Ignác utcai. A falak mintegy 200 rabnak biztosítanak kényszerotthont. A Múzeumok Éjszakáján az érdeklődők belülről nézhették meg, hogyan is fest a börtön sétálóudvara, és többek között a rabruhát is felpróbálhatták. A Bors főmunkatársa is élt a lehetőséggel, igaz, a felnőttek formaruhája éppen foglalt volt, ezért be ellett érnie a fiatalkorúakéval. Így történt, hogy a kék mákmintás uniformis helyett zöldet ölthetett magára. Nos, a ruha nem éppen jó hangulatú viselet. Ahogy munkatársunk pizsamaminőségű felsőben magára nézett, rögtön az jutott eszébe, megéri törvénytisztelő állampolgárként élni, nehogy egyszer kötelező legyen a szövethalmazt magára öltenie.

Kipróbálhatta a kéz- és lábbilincset is, melyből esélytelen megszökniFotó: Bors

Az intézmény két szimpatikus őre ezt követően megmutatta, hogyan zajlik a fogvatartottak megbilincselése. Kérésünkre ugyanúgy beszéltek hozzánk, mint ahogy éles helyzetben szoktak.

Álljon a falhoz, arccal befelé fordulva! Emelje fel a két kezét, a tenyerét fordítsa kifelé! – szólt a tekintélyt parancsoló megjelenésű őr, majd felhelyezte a két bilincset. Ezt követően a bőrszíjra hasonlító bokabilincsek következtek. Természetesen felmerült a kérdés, előfordul-e, hogy eközben a rab rátámad az őrre.

Rengetegen szerették volna kipróbálni, milyen érzés börtönben lenniFotó: Bors

– Most fejbe is rúghatnám! – mondtuk a mögénk hajoló őrnek, mikor még csak az egyik lábunk volt megbilincselve, mire kijelentette: kizárt, hiszen egy gyengéd lökéssel kibillenthet minket az egyensúlyunkból. A lábpereceket egy alig 30 centis lánccal kötik össze. Ez garantálja, hogy a fogvatartott nem tud megszökni, hiszen a mozgását igencsak megnehezíti. Pláne úgy, hogy az őrizetes derekára helyezett szíjhoz rögzíti a vezetőszárat, illetve egy rövidebb lánccal a karbilincset is. Ezeket a kényszerítő eszközöket mindig felteszik a rabokra, ha a börtön épületén kívül kell őket mozgatni. Többek között akkor, ha kórházba vagy bírósági tárgyalásra, esetleg másik börtönbe viszik őket.