Megrázó részlet: Kidobta édesanyja a Margit hídról leugrani készülő fiút

Még most is beleborzong a pillanatba Fináncz Dominik, amikor meglátta az öngyilkosságra elszánt fiatal srácot a Margit híd külső párkányán kapaszkodni. Nem is gondolkozott mit kell tennie: odament a fiatalhoz, és megnyugtató hangon beszélni kezdett hozzá. Domi addig vele maradt, amíg a rendőrök ki nem érkeztek a helyszínre, sőt a 13. kerületi járőrrel együtt húzták be a híd külső pereméről az ugrani készülő fiatalt. A 22 éves csókavári polgárőr hőstette azóta bejárta az országot, ismerősök és idegenek írnak neki, az Országos Polgárőr Szövetségtől pedig a napokban átvehette az Életmentő Érdemrend kitüntetést is.

A hős férfi gőzerővel keresi az öngyilkosjelölt fiatalt, segíteni szeretne rajta Fotó: Bors

– Én nem szeretnék hős lenni, nem is tartom magam annak – mondta a Borsnak Dominik. – Csak egy budapesti srác vagyok, akinek van szíve, és úgy cselekedett, ahogy kellett volna másnak is.

Ahogy fogalmaz: azóta is benne van a beszélgetés, ami közte és az öngyilkosságra készülő srác közt zajlott, miközben a Margit híd két oldalán álltak. Úgy érzi, itt nem fejeződött be a kapcsolatuk, segíteni szeretne neki.

Életmentő Érdemrenddel tüntette ki az Országos Polgárőr Szövetség Dominikot



– Sokat megtudtam róla akkor, és bármennyire furcsa, sok hasonlóság van az életünk történetében – folytatta. – Mindkettőnket kidobott az édesanyánk, igaz különböző ok miatt és mindketten sok hülyeséget csináltunk. Ráadásul én is voltam már nagyon mélyen, de az öngyilkosság sosem fordult meg a fejemben. Szóval átérzem a helyzetét, munkalehetőséggel és szállással akarok neki segíteni, hogy talpra tudjon állni! Ezért remélem hamarosan megtalálom, tudunk találkozni, és akkor már konkrét ajánlattal segíthetek neki. Onnantól már csak rajta áll, hogy tud-e élni vele, rajtam nem múlik!