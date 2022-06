Fogadott anyját is sokkolta a fiatal lány, így néz ki, ha nincs szörnyetegnek sminkelve

A 22 éves, Idahóban élő Leya stílusát nehéz meghatározni, annyi bizonyos: extrém. Ő maga "véres szörnyelfként" hivatkozik magára, ami bizony valóban nem áll messze az igazságtól, egy átlagos hétköznapon ugyanis így néz ki:

Leya a Truly csatornájának elárulta: jellemzően másfél-két óra alatt készül el a napi szörnysminkjével. A fiatal lány egyébként egy zöldségesnél dolgozik, így elég sokan látják napi szinten a szélsőséges megjelenését. Mint elmesélte: gyerekkorában sokat játszott fantasy-játékokat, mivel nagyon szeretett idegen lények bőrébe bújni, így elmenekülni a való világ unalmától. Egy idő után rájött: ezt a fantáziavilágot átemelhetné az életébe is.

Leya most bevállalta: egy profi stáb átalakítja, méghozzá "hétköznapi" nővé. Az eredményt ráadásul megmutatták az egyik közeli barátjának, valamint fogadott anyjának is. No meg persze az egész világnak később, videó formájában. Mondanunk sem kell, a fiatal lány fogadott anyja volt az, aki jobban ledöbbent. Nagy valószínűséggel hosszú évek óta nem látta így lányt. Fel is sikoltott azonnal, amikor így meglátta:

Te jó ég, gyönyörű vagy!

Leya egyébként úgy értékelte: mókás kísérlet volt, de azért nem szeretne így kinézni nap mint nap.