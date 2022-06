Karácsony-káosz: folytatják az autósok üldözését, akár 600 forint is fizethetünk óránként

A legdrágább helyeken 600 forint lesz egy óra várakozás, s ott este 10 óráig lesz fizetős a parkolás. Mindeközben Karácsonyék jelentősen csökkentik az ingyenes parkolás lehetőségét.

Budapest évek óta szenved a fővárosi vezetés átgondolatlan kapkodásából fakadó hatalmas közlekedési dugók miatt, de ősztől Karácsony Gergely és stábja még a parkolási díjak általános emelésével is nehezíti majd az autósok életét.

A baloldali vezetésű főváros tovább növelheti a Budapesten jelenleg is tapasztalható közlekedési káoszt, a parkolási rendszer áremelést is magában foglaló átszervezésével. Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes a jövő heti Fővárosi Közgyűlés előtt tartott tájékoztatóján közölte, hogy szeptembertől 4 zónára osztják Budapestet, és mindegyikben emelkednek a parkolási tarifák. Ezzel párhuzamosan tovább szorul vissza az ingyenes parkolás lehetősége is, mivel tíz százalékkal terjesztik ki a a fizetős zónákba tartozó fővárosi területeket - összegezte a Ripost.

Az A zónában lesz a legnagyobb arányú – közel 15 százalékos – a drágulás: ott 600 forintba kerül majd egy órányi várakozás a mostani 525 forint helyett. A legdrágább területeken ráadásul egészen este 10 óráig teszik fizetőssé a parkolást. A legolcsóbb kategóriát kivéve a várakozási idő egységesen maximum 3 óra lesz. A parkolási díjak zöme a – baloldali vezetésű – kerületek kasszájába vándorol.

Zűrzavart vetít előre az őszi-téli időkre a fővárosi szmogrendelet tervezett módosítása is, hiszen szmogriadó esetén az Euro 3-as besorolású járművek sem közlekedhetnének majd, ami a korábbi korlátozásokkal együtt a fővárosban üzemben tartott autók felét teszi ki.

A Karácsony Gergely vezette főváros jelenleg is súlyos fennakadásokat okoz Budapest közlekedésében a rosszul szervezett, átgondolatlan intézkedéseivel.

Az autósoknak az is komoly bosszankodást okozhat a jövőben, hogy Karácsonyék csatlakoztak a Városok Energiatakarékossági Sprintje nevű, brüsszeli kezdeményezésű energiatakarékossági programhoz, amelynek több pontja is a négy keréken közlekedők ellen irányul. A főváros hozzáállását tükrözik a főpolgármesternek az autósokra tett olyan pökhendi és lekezelő megjegyzései is, mint ha valakinek baja van a dugókkal, akkor szálljon ki a kocsiból, és menjen gyalog.

Az autóellenes szemlélet több baloldali vezetésű kerületre is jellemző, s az ebből fakadó intézkedések a VII. kerületben vezettek a legkaotikusabb helyzethez.

A Niedermüller Péter DK-s polgármester által bevezetett átláthatatlan forgalmi hurokrendszer teljesen ellehetetlenítette az autósközlekedést Erzsébetváros belső részeiben, s néhol a pár száz méterre lévő úti cél eléréséhez is kilométeres kerülőket kell tenni.

Élesben tesztelik már a budapestiek a főpolgármester elképzelésének következményeit. Két hónapra lezárták a budai rakpart egy részét a Lánchíd felújítása miatt, a város ismét megbénult. A gigadugókat már tavaly is aggasztónak ítélte a fővárosiak háromnegyede, és a nagy többség elégedetlen volt Karácsony közlekedés szerve­zési tevékenységével. A helyzet azóta csak tovább romlott.

Kiderült tegnap, hogy a közlekedési káosz fokozható: két hónapra lezárták a budai rakpartot a Halász utca és a Döbrentei tér között a Lánchíd felújítása miatt. A Buda­pesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a lezárás ideje alatt az autósok a párhuzamosan futó Fő utca, illetve az Attila út irányába kerülhetnek. Az érintett szakasz lezárása tökéletes tesztidőszak arra, hogy Karácsony Gergely ígéreteinek megvalósíthatatlanságára rámutasson. Ezért is jegyezte meg tegnap Wintermantel Zsolt, a budapesti Fidesz–KDNP-frakció vezetője közösségi oldalán: „Élesben teszteli a főpolgármester, milyen az, ha le van zárva a rakpart. Látjuk” - írta Wintermantel.

Emlékezetes: az országgyűlési választások után nem sokkal Kará­csony Gergely közölte: a pesti alsó rakpartot a Lánchídtól délre, az Erzsébet hídig végleg lezárják majd az autós forgalom elől. A bejelentés mind a lakosságot, mind a szakmai szervezeteket hideg zuhanyként érte, hiszen előzetes szakmai egyeztetések nem történtek. Karácsonyt többen emlékeztették rá, hogy a rakpart az észak-déli forgalom egyik legfontosabb útvonala. A szakemberek figyelmeztették a főpolgármestert, hogy a forgalom óhatatlanul a környező szűk utcákba terelődik majd, ami fokozza a torlódásokat. Ez a folyamat a budai oldalon már a lezárás első napján egészen nyilvánvalóan látszott: a belváros egy része megbénult.

„Karácsony nem tanul, de gyorsan felejt – állapította meg posztjában a Fidesz fővárosi szervezete. Hozzátették: Forgalmi dugók és káosz a kánikulában: ez Karácsony ajánlata a budapestieknek a nyárra. A főpolgármester most a budai alsó rakpartot zárta le, pokollá téve sok ezer, Budapesten közlekedni vágyó reggelét.” A káosz oka nemcsak az újabb rakpartlezárás, hanem az is, hogy július közepéig nem jár a 2-es villamos a középső szakaszon, augusztus közepéig pedig a 3-as metró is (ismét) alig néhány megállót jár az északi szakaszon, a többi tizenöt megállóra marad a pótlóbusz – magyarázták.

A Fidesz szerint „ha már képtelenek élhető közlekedési viszonyokat teremteni, legalább azt tegye meg a városvezetés, hogy befejezi a bűntudatkeltést a lakossági energiafogyasztás miatt! A dugóban rekedt emberek nem jókedvükben araszolnak a hőségben, hanem azért, hogy munkába járjanak, hogy megteremtsék családjuk megélhetését. Erkölcsi kioktatás helyett arra lenne szükségük, hogy a baloldali városvezetés végre átfogó rendszerként tekintsen Budapest közlekedésére, és minden forgalmi szereplő érdekeit egyformán képviselje.”

Eközben Karácsony a forgalmi dugók megoldását a Demszky-korszakból örökölt dugódíjterv megvalósításában látja. A polgármester igyekszik távol tartani magát a népszerűtlen intézkedésektől, de helyettesei készségesen nyilatkoznak helyette. A DK-s Bősz Anett arról beszélt: előrelépésnek tartana minden ösztönző intézkedést, ami abba az irányba tolná a magyarokat, hogy minél többször hagyják maguk mögött az autót. Tüttő Kata szocialista főpolgármester-helyettes pedig azt mondta: „Abba szeretnénk a lakosságot és a budapestieket is bevonni, hogy mindenki a maga te-rületén gondolja végig, hogy hol tud egy kicsivel kevesebb energiát fogyasztani. Akár az autóhasználat mérséklésével, akár az otthoni fűtési, hűtési, főzési szokásoknak az újragondolásával.”

Már a Századvég tavalyi közvélemény-kutatása is nagyfokú elégedetlenséget mutatott – a fővárosi megkérdezettek több mint háromnegyede aggasztónak ítélte a forgalmi dugókat (82 százalék), illetve ezzel összefüggésben a légszennyezettséget (80 százalék) Budapesten. Kiderült, hogy e két probléma nyugtalanítja leginkább a fővárosi lakosokat. A válaszadók több mint kétharmada (68 százaléka) elégedetlen volt Karácsony Gergely munkájával a forgalmi dugók elleni küzdelem tekintetében.

Közben Karácsony Gergely a részben általa okozott közlekedési káosz ellenszereként elérkezettnek látja az időt, hogy korábbi választási ígéretei közül újabbat erőszakoljon rá az emberekre: a dugódíjat.

Emlékezetes: az SZDSZ-es Demszky Gábor-féle városvezetés a négyes metró építéséhez nyújtott uniós támogatásért cserébe vállalta az úgynevezett „behajtási díj” bevezetését, annak ellenére, hogy például Demszky párttársa, Dancs Gábor képviselő felvetette: lehet, hogy ami Londonban vagy Stockholmban bevált, az Budapesten nem lesz működőképes, a bevezetéshez szükséges források pedig több tízmilliárdra rúgnának, a szükséges infrastruktúrafejlesztést nem számolva. Karácsony Gergely megválasztása után közölte: „Előbb-utóbb mindenképpen be kell vezetni a dugódíjat Budapesten, ez a programomban is szerepel.”

Igaz, főpolgármesteri programjában társadalmi konzultációra is ígéretet tett a témában. Konzultáció nincs, ellenben helyettesei sorra pedzegetik, hogy szükség lenne a dugódíjra. Bősz Anett, Karácsony frissen megválasztott DK-s helyettese úgy fogalmazott: előrelépésnek tartana minden „ösztönző intézkedést” ami „abba az irányba tolná a magyarokat, hogy minél többször hagyják maguk mögött az autót”.

Tüttő Kata szocialista főpolgármester-helyettes, aki tavaly tengerből kilovagló videójával hívta fel magára a figyelmet, most spórolást javasolt az embereknek. „Abba szeretnénk a lakosságot és a budapestieket is bevonni, hogy mindenki a maga területén gondolja végig, hogy hol tud egy kicsivel kevesebb energiát fogyasztani. Akár az autóhasználat mérséklésével, akár az otthoni fűtési, hűtési, főzési szokásoknak az újragondolásával”.

Nem meglepő, hogy Karácsony Gergely helyetteseit tolja előtérbe a takarékossági javaslatokkal, hiszen népszerűsége tovább csökkent, miután a rakpartfelújítás befejezése után nem sokkal bejelentette: örökre lezárják az autós forgalom elől a Lánchídtól az Erzsébet hídig tartó pesti rakpartszakaszt. Az intézkedés mind a szakmai szervezetek, mind a budapestiek részéről tiltakozást váltott ki, hiszen érdemi egyeztetés nem folyt az ügyben. Arról pedig, hogy milyen alternatív útvonalakra terelnék a gépkocsikat, senki nem látott hatástanulmányt.

A megvalósult fejlesztések, mint például a körúti biciklisáv és a VII. kerületben a DK-s Niedermüller Péter polgármester által bevezetett autós „labirintus” is több problémát szült, mint amennyit a helyiek nyertek rajta. Mindenütt álló kocsisorokat találunk szerte Budapesten, a baloldali vezetés pedig a részben általa okozott problémát most az autósokkal fizettetné meg, ezt pedig szükségszerűségként igyekszik tálalni.