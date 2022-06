Gyilkos kór támadta meg az angyalarcú 4 éves kislányt, de ő csak mosolyog

Szörnyű hírt kapott Zoe Brown családja: a 4 éves kislánynál leukémiát diagnosztizáltak, és azonnal elkezdték nála a kemoterápiát. Zoe-t egész Anglia ismeri, a Channel 4 legsikeresebb sorozatában, a Derry Girlsben is szerepelt ikertestvérével, Sophie-val.

Zoe édesanyja, Leah Brown azt mondja, kislánya "még mindig mosolyog", miután megkezdte a rák kezelését.

"Számtalanszor kellett már a műtőbe mennie, a gerincfolyadékát is folyton ellenőrzik, átültetésre is szorul, háromszor volt vérátömlesztése és most kemoterápiát kap. De mégis képes mosolyogni. Egy dolog szomorítja el nagyon, hogy kihullott a haja. Hosszú, erős haja volt, arra volt a legbüszkébb és most kopasz" - mesélte az édesanya.

A Derry Girls alkotója, Lisa McGee jókívánságait küldte a családnak, és ezt írta: „Nagyon sajnálom, hogy Zoe ezen megy keresztül. Ő a legcsodálatosabb kislány, és szerencsések vagyunk, hogy a Derry Girls család tagja lehet. Erőt és szeretetet küldök neki és családjának."

Zoénak az orvosok szerint két évig kell folytatnia a kemoterápiát, valamint számos gyógyszert is szed. A család szerint borzalmasan erősek ezek a gyógyszerek, számos mellékhatásuk van, a kislány mégis mosolyogva bírja ki a fájdalmakat.

A család egyik barátja gyűjtést szervezett, hogy könnyíteni tudjon a kezelés költségein. Az eredeti cél 500 angol font volt, de napok alatt 5000 font gyűlt össze.