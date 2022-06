Bors körkép: megteltek a strandok a szünidő első hétvégéjén

Véget ért a tanítás, így a diákok belevethetik magukat végre a nagybetűs VAKÁCIÓBA. Ehhez pedig még az időjárás is tökéletes, sőt, az igazi kánikula csak most, a héten kezdődik a meteorológusok szerint. A Bors kíváncsi volt, vajon az idei szünidő első hétvégéjén kihasználták-e már a strandokon és a Balatonon a jó időt a családok, és azt is kiszámoltuk, idén mennyit kell egy nap alatt fürdőzésre költeni.