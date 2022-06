Durva a helyzet, ebben az országban már benzint se lehet kapni

Felfüggesztette a nem létfontosságú járművek tankolási lehetőségét Srí Lanka: a dél-ázsiai szigetország ugyanis az utóbbi évtizedek legsúlyosabb gazdasági válságával néz farkasszemet – írja az Index.

Hatalmas gondok vannak Srí Lankán egy ideje, ám ezek most gyűrűztek be igazán: hétfőn bejelentették, hogy július 10-ig hiába is mennek a kutakra, magánszemélyek ott sem benzint, sem gázolajat nem fognak kapni, ugyanis azt egy darabig kizárólag buszokba, vonatokba, valamint az orvosi ellátásra és élelmiszer-szállításra használt járművekbe töltik. Mindezt azzal magyarázták, hogy összesen 9000 tonna gázolaj és 6000 tonna benzin áll rendelkezésére a 22 milliós országban.

A városi területeken az iskolák bezártak, és a tisztviselők arra utasították a lakosokat, hogy ha tehetik, otthonról dolgozzanak.

Azonnali segítségre van szükségük

A baj első látványos jele az volt, amikor májusban Srí Lanka az ország története során először nem tudta törleszteni az adósságait a nemzetközi hitelezőkkel szemben.

A múlt héten már érkezett egy csoport a nemzetközi valutaalap képviseletében, hogy 3 milliárd dolláros mentőcsomagról tárgyaljanak, ami ha ideiglenesen, és csak részben, de kijjebb húzhatja az országot a gödörből. Emellett a kormány Indiától és Kínától is segítséget kért az alapvető cikkek behozatalához. Ranil Wickremesinghe miniszterelnök a hónap elején azt mondta, hogy az országnak a következő hat hónapban legalább 5 milliárd dollárra van szüksége az olyan alapvető termékek, mint az élelmiszerek, az üzemanyag és a műtrágya beszerzéséhez. Az elmúlt hetekben a kormány felszólította a gazdákat, hogy termeljenek több rizst, és a kormánytisztviselőknek hetente egy szabadnapot adott, hogy élelmiszert termeljenek, ugyanis hiánytól tartanak.