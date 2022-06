A műkörmözést gépállatokra cserélte az ürömi családanya

A 30-as éveiben járó Metzler Judit ürömi születésű, most is ott él és tervei szerint ott is kívánja lehunyni szemét – nyilván nem a közeljövőben, hiszen számos strangon van szükség rá az életben.

Egy régi vége, egy új kezdete

Három gyermeket nevel ugyanis egyedülálló anyaként, és akkor saját vállalkozásáról még szót sem ejtettünk: az első pillantásra törékeny hölgy benyomását keltő elvált asszony a fővárosi, illetve Pest megyei építőipar egyik alapvető fogaskereke – Judit több tonnás tehergépjárművekkel járja az utakat.

– Egy 20 éves lányom, illetve egy 15 és 12 éves fiam van ugyanattól az apától, akivel 16 évig voltunk házasok, és volt egy közös, hasonló jellegű vállalkozásunk, amit ő intézett, én meg a gyerekeket, így voltaképp idővel ezért is mentünk szét – kezdte beszélgetésünket a szerény körülmények között nevelkedett „Üröm-lány”, aki hasonszőrű előélettel rendelkező ex-férjével együtt csak jobb sorsot kívánt utódainak, ám az erőfeszítések felőrölték a párkapcsolatot.

Fotó: Bors - Juditnak egy pillanat volt megszeretni a hatalmas gépóriásokat

Megvalósult álom

Judit alapvetően műköröm-manikűr-pedikűr képesítéssel rendelkezik, mely szakágban tulajdonképpen szülei unszolására szerzett végzettséget, ám képtelen volt kiteljesedni benne, ráadásul mint mondja, alkalmazottként sem vált be soha.

– Ezt követően már csak a saját vállalkozás miatt fontos iskolákat jártam végig, vagyis gépkezelői vizsgákat tettem le – magyarázta a mára cégvezetővé vált Judit, aki ezen az úton haladva tudhatja magáénak a rakodógépes, illetve markolós bizonyítványokat, valamint a CE típusú jogsit, hogy valóra válhasson régóta dédelgetett álma.

Engem régóta vonzanak az igazán nagy gépek, egyszerűen imádom vezetni őket, de a gyerekek születése elodázta a dolgokat – vallja be Judit, akinek szinte mindegy, mit kell vezetnie, csak minél hatalmasabb legyen.

Nem ismer konkurenciát

Na, nem kell mindjárt rosszra gondolni: a dolog nyitja csupán annyi, hogy Judit megszállottan kutatja az újabb és újabb kihívásokat – és ugye minél nagyobb egy „vas”, annál nehezebb bánni vele, vagyis annál nagyobb a kihívás.

Én is látok persze kamionos asszonyokat, női buszsofőröket, de hozzám hasonló kolleginával még nem találkoztam – ismerte el a hölgy, akinek mindig pontos manővereit és kikezdhetetlen gépkezelői profizmusát rendre meg is csodálják a földbányákban, illetve az építési területeken dolgozó férfiak.

Fotó: Bors - Mára nem is tud más munkát elképzelni magának a családanya

Judit ráadásul még tanulóéveiben sem okozott kárt, vagyis nem rombolt le semmit mondjuk tolatás közben, pedig öttengelyes nyergesvontatóval is dolgozott három éven keresztül, majd egy éven át egy négytengelyes járművet vezetett – jelenleg saját háromtengelyes kocsijával keresi meg a betevőt. Éppen ezért örül ő is annak, hogy mostanság egyre inkább mediterrán típusú telek uralkodnak hazánkban, hiszen amíg építkezés van, addig rá is szükség lesz.