Szolcsánszky Tünde: Bikinifitnesz-versenyző vagyok

Név: Szolcsánszky Tünde

Lakhely: Békéscsaba

Életkor: 18

Magasság: 160 cm

Csillagjegy: Szűz

Kedvenc étel: olasz ételek

Kedvenc ital: víz

Kedvenc zene: Sia – Unstoppable

Kedvenc parfüm: Burberry - Her

Szolcsánszky Tünde vagyok, 18 éves, Békéscsabán élek. Idén végzek a Békéscsabai Belvárosi Általános iskola és Gimnáziumban. Egy éve Bikini Fitness versenyző vagyok, emellett modellkedem. Szenvedélyem az edzés és a fitness, ebből adódóan személyi edzőnek és táplálkozási tanácsadónak készülök a gazdasági egyetem mellett. Szeretnék egyszer saját fitnesz stúdiót, ahol felkészíthetek lányokat. A bátyám foglalkozott testépítéssel és nézegettem azt a világot. Az a kategória, amiben én versenyzek, nőies. Junior és felnőtt kategóriában is indulok. Egy magyarországi nemzetközi versenyen első lettem, külföldön pedig második. Dobogóra állni, semmivel sem összehasonlítható élmény. Sok lemondással jár, de megéri.

A döntőbe jutás nagyon meglepett, mert tavaly még a megyei fordulóig sem jutottam el. Arra gondoltam, hogy semmit nem veszíthetek az újra indulással. Több szépségversenyen is indultam már. A 2021-es Miss Bikinin első lettem, 2021-ben a Miss Plázs-on, második, 2020-ban a Miss Hungary-n pedig döntős voltam. A mostani verseny sok önbizalmat ad, ami mindig jól jön. A verseny sok ismeretséget, kapcsolatot hozhat, amik később kamatozhatnak. A hangulata a táboroknak is nagyon jó szokott lenni. A szépségipar, és a fotómodell pálya is érdekel. Többször voltam fitnesz és bikini modell. Szeretem, ha fotóznak, ha megmutathatom, mennyit dolgoztam a jó testemért. Szépnek látom magam, de lehet még feljebb.

Versenyzőként természetesen szeretek sportosan öltözni, de elegánsan is. Szeretem a szép órát, az egybe ruhát, szép táskát, a magas sarkú cipőket. Csak versenyre sminkelek, egyébként a természetes szépség híve vagyok.

