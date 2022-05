Az esetről sokkoló videó készült, két irányba is kilengett a lakókocsi, végül magával rántotta az autót is - számolt be róla a TV2 Tények.

Mindent beborított a törmelék, a férfi felesége súlyosan megsérült. Kiderült, hogy a sofőr legalább 100-al hajtott 80 kilométer per óra helyett.

Évekre is eltilthatják a vezetéstől.