Oláh Melánia: Örményesen nagyon büszkék rám

Név: Oláh Melánia

Lakhely: Örményes

Életkor: 19

Magasság: 174 cm

Csillagjegy: Ikrek

Kedvenc étel: carbonara spagetti

Kedvenc ital: narancslé.

Kedvenc zene: Lil Peep – Broken Smile

Kedvenc parfüm: Ariana Grande Cloud

Oláh Melánia vagyok, 19 éves és Szolnoktól kb. negyven kilométerre Örményesen élek. Most érettségizek egy öt éves gimnáziumban többek között emelt szintű biológiából is. Angolt és németet is tanultunk. Debrecenben szeretnék továbbtanulni dietetikusnak.

Kezdő modell vagyok, nemrég csöppentem ebbe a világba. Pár hónappal ezelőtt egy fotóstúdióba regisztráltam. Instán írtak rám, hogy várnak Voltam egy profi fotózáson, meglett a portfólióm, és nagyon elégedett voltam a végeredménnyel. Komolyan számításba jöhet nálam a modellkedés, ha már belekezdtem.

A Tündérszépek az első versenyem. Először nem is akartam nevezni, de a mamám biztatott. Aztán az utolsó előtti nap meggondoltam magam és jelentkeztem. Azt gondoltam, hogy megmutatom magam. Nem bántam meg. Örményesen mindenki tud róla, és nagyon büszkék rám, főleg, hogy én lettem a megye kiválasztottja. Sokan megosztották a hírt.

A szoljon.hu-n láttam a továbbjutásomat, és pár nap múlva hívott egy hölgy is, aki megerősítette a hírt. Remélem sok tapasztalattal leszek gazdagabb a táborban és a kisfilm forgatáson, és sok új barátra is szert teszek. Sokat dobhat a verseny modell karrieremben, de tudom, hogy meg is kell érte dolgozni.

Elégedett vagyok külsőmmel. Régebben fociztam. Elég jól ment. Hívtak szövetségekbe is, de az az iskola mellett már nem fért bele. Mostanában edzőterembe járok, és itthon is edzem magam. Jó genetikát örököltem, de figyelek is magamra.

A tükör előtt elég sok időt töltök, de nem nagyon sminkelek. Viszont van fél óra alapozás, fél óra a hosszú hajam szárítása, fél óra formázás, és csak utána jöhet a cipő, a ruha válogatás. A stílus pedig már kedv függő, ami lehet sportos, de lehet magas sarkú egy szoknyával is.

