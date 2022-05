Karácsony Gergely zuglói „mintaprojektje”: Egy kapavágás sem történt, bukni fogják a pénz

Zugló önkormányzata még Karácsony Gergely polgármestersége idején, 2018-ban pályázott egy önkormányzati bérlakásokat tartalmazó, innovatív társasház kialakítására. A Több mint lakóház elnevezésű projekt 4,5 millió eurós, azaz közel 1,5 milliárd forintos támogatást kapott, végrehajtására 3 év állt volna rendelkezésre.

67 millió forint sem volt elég egy lakás felépítésére

Mint azt a Ripost annak idején kiszámolta, mivel a támogatáshoz 20% önrészre (körülbelül 300 millió forint) volt szükség, a 27 lakásos bérház felépítésére több mint 1,8 milliárd forint jutott volna. Eredetileg a Gizella út 14-16 szám alatti önkormányzati telekre épült volna, így átlag 67 millió forint jutott volna egy lakásra. Bár a támogatás 1,5 milliárd forintos összege már 2018-ban – vagyis évekkel a mostani építőanyag-árrobbanás előtt - megérkezett a zuglói önkormányzathoz, az építkezés sosem kezdődött el. Míg 2020-ban először arról tájékoztatták a nyilvánosságot, hogy „Zugló Önkormányzata az építkezés közbeszerzési eljárásainak előkészítésén dolgozott”, 2021 januárjában már azt közölték, hogy a munkaerő és az anyagok árának emelkedése miatt újra kell tervezni az épület megvalósítását. „A közbeszerzési felhívást várhatóan tavasz folyamán hirdeti meg Zugló Önkormányzata, melynek lezárultával az év közepén indulhat a kivitelezés” – adták hírül akkor.

Nem építenek, hanem felújítanak

Az újabb fordulat az ügyben idén áprilisban következett be. Ekkor a zuglói képviselő-testületi ülésen jelentették be, hogy megvan a közbeszerzési eljárás nyertese – igaz ezt már tavaly tavaszra ígérték. Elmondták azonban újra, hogy a projekt költsége több mint 700 millió forinttal nőtt meg, ezért nem a korábban kijelölt üres telken húznak fel egy új épületet, hanem egy már meglévő, önkormányzati tulajdonú lakóházat újítanak fel a célra, erre ki is jelölték a Mexikói út 11/b. szám alatti épületet. A változtatást az Európai Bizottság UIA Program Igazgatósága is elfogadta. Plusz költség még így is van, a közbeszerzési eljárás nyertesével kötött szerződéshez szükséges bruttó 158,6 millió forintos többletfedezetet a zuglói önkormányzat vállalta magára.

Egy kapavágás sem történt, bukni fogják a pénzt...

Az azóta eltelt egy hónapban azonban egy kapavágás sem történt a Mexikói úton. Pedig az idő vészesen fogy, a 2022. október 31. után kiállított számlák az Európai Uniós felé már nem számolhatók el, ezeket az önkormányzatnak kell kifizetni.

Egy időre hajléktalantanya lett

Szeméttelep, hajléktalanok tanyája, hajnali rendbontás: ez volt évekig a zuglói Gizella utcai önkormányzati telken, a környékbeliek nagy felháborodására. „A házunkkal szemben egy csapat hajléktalan lakik az önkormányzati telken. Azóta se éjjelünk, se nappalunk a részeg ordítozás miatt” – jelezte egy lakó. A Ripost két éve elképesztő riportot csinált az áldatlan állapotokról. Most szerencsére eltűntek onnan a hajléktalanok, így a lakóknak már nyugtuk van, de nem történik semmi a telken.

Zugló: a baloldali korrupció „mintakerülete”

A budapesti kerület többek között a parkolási korrupciós botrányról hírhedt. Karácsony Gergely polgármestersége idején a zuglói szoci „keresztapa”, Tóth Csaba és körei a megindult büntetőeljárás adatai szerint lenyúlhatták a parkolópénzek felét, sok száz millió forintot. Az ügyben a vallomások szerint érintett lehet Horváth Csaba zuglói polgármester és Baja Ferenc, illetve Molnár Zsolt szocialista politikus is. Ezek a körök aztán Karácsony Gergely révén közel kerültek a fővároshoz és más baloldali kerületekhez is…

