Elöntötte a szemét Budapestet, kár volt leszerelni 3000 kukát

Sorozatosan jelzik a Metropolnak olvasóik, hogy kevés a kuka a városban, amit elönt a szemét. Annyira súlyos a helyzet, hogy – ha már Karácsony Gergely és Budapest vezetése nem tesz semmit - sok kerület már saját kézbe vette az ügyeket, és maguk raknak ki kukákat. Nemrég a városvezetés nemhogy javított, hanem rontott a helyzeten: “spórolásra” hivatkozva leszereltek 3000 kukát. Azóta burkoltan, de ők is beismerték, hogy értelmetlen volt a lépés, ami valódi megtakarításokat nem hozott, hanem csak “szimbóluma” volt a kormánnyal való hadakozásuknak. Horváth Csaba, az MSZP fővárosi frakcióvezetője ezt egy szimbolikus döntésnek titulálta, ami valódi költségvetési hasznot nem hoz. Valóban szimbólum a dolog: a fővárosi vezetés tehetetlenségének szimbóluma, ami szerint a “médiapolitizálás”, a politikai háborúskodás fontosabb, mint a budapestieket érintő leghétköznapibb ügyek, mint a közlekedési dugó vagy a szemét a városban...

Fotó: Csóka Ferenc / Metropol

ByeAlex, a zenész: “Mi a lóf..ért nincsenek szemetesek Madárhegyen?”

Nagy visszhangott váltott ki a Facebookon, hogy az ismert zenész, ByeAlex is kiakadt azon, hogy nem talált szemetest a környéken. “Egész Budapesten probléma ez”, “Felháborító!” - ehhez hasonló kommentek áradata öntötte el a zenész oldalát.

Gulyás Gergely a Metropolnak:

“Budapest tisztább legyen, ne koszosabb – ez lenne a városvezetés feladata”

A múlt heti Kormányinfón pont a kukák leszereléséről tettük fel egyik kérdésünket Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek.

Metropol: Arról mi a véleménye Horváth Csabának kijelentéséről, hogy bevallotta, a 3000 fővárosi köztéri szemetest nem spórolásból szerelték le, hanem csak egy szimbolikus lépés volt?

Gulyás Gergely: Mi úgy gondoljuk, hogy a fővárosi városvezetésnek nem az kellene, hogy legyen a feladata, hogy Budapest piszkosabb legyen, hanem hogy tisztább. Elég könnyű belátni, hogy ha érdemi költségvetési megtakarítás nélkül, és ezt felmérve leszereltetnek 3000 kukát, akkor ettől a főváros piszkosabb lesz. Viszonylag egyszerű összefüggések, nincs okunk azt feltételezni, hogy ezeket a baloldal ne értené. Nem tudjuk, miért így tesznek.

Fotó: Maté Krisztián / Metropol

A budapestiek háborognak, hogy kevés a kuka

Megkérdezték az utca emberét, mit szól hozzá, hogy kevesebb a kuka a városban, és egyöntetű volt a véleményük: rossz döntésnek tartják. “Szomorú, hogy pont ezen spórolnak”, “most mindenhol szemetet látok”, “koszos istálló lesz így a város” - és így tovább, mondták a lapnak. Mindenki egyetért, hogy a várovezetés dolga az lenne, hogy tisztán tartsa a várost…



Megszorításokkal, a BKV leállításával fenyegetőzik a baloldal

Horváth Csaba fővárosi MSZP-frakcióvezető – aki a főváros költségvetési hiányáért kizárólag a kormányt okolja – állítja, hogy komoly megszorítások jöhetnek Budapesten. Mint mondja, ezeknek olyan drasztikus következményei lehetnek, amiket már az utca embere is megérez – pedig már a “szimbolikus” döntéseiket, mint 3000 kuka leszerelését, is a bőrünkön érezzük… Tavaly novemberben a Karácsony Gergely-féle vezetés azzal zsarolta a kormányt, hogy ha nem kap pénzt, leállítja a budapesti tömegközlekedést, Horváth Csaba ezt most újra belengette.