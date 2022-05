Sokakat kiakaszt az anya, aki hároméves kislányával közösen vadászik

Az Egyesült Államokban, Ohióban élő Beka Garris szenvedélyes vadász. Sokaknál már ezzel kiverte a biztosítékot, hogy nem rejti véka alá hobbiját, sőt, közösségi oldalán gyakran pózol íjával – és alkalmanként elejtett vaddal is. Ami azonban végleg betette a kiskaput rengeteg embernél, az az, hogy Beka ezekre a vadászatokra hat hónapos kora óta magával viszi most hároméves kislányát, Isabellát is.

Az anya kritikusai szerint egy gyermeknek nem szabadna látnia állatok legyilkolását, amire ő ekképp reagált korábban:

Minden szülő saját döntése, hogy hogyan neveli fel a gyermekét. Az őseink hosszú időn keresztül gyerekekkel együtt vadásztak, így ez nem olyan valami, amit sokkolónak kéne tartani.

Beka a Daily Starnak most arról is beszámolt, milyen trükkel csendesíti le kislányát a vadászat alatt. Mint elárulta, mielőtt kilőne egy állatot, a lányának nyalókát ad, ami annyira lefoglalja, hogy nem csap zajt a kritikus pillanatban.