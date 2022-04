Sokkoló: Teljesen kipusztult a Városligeti-tó élővilága

Rothadó halszag és dögszag elegye és a vízen úszó, döglött halak látványa fogadta a Metropol munkatársait a Városligeti-tónál. Óriási pontyok, hatalmas amúrok, és az egészen apró halacskák tetemei lebegtek a tó felszínén, és az elpusztult uszonyosok pikkelyei a tó fenekén is megcsillantak. A tó szélén itt-ott vérfoltokba is lehetett botlani.

Csupasz kézzel pakolták zsákokba a döglött halakat

A Főkert Zrt. munkatársai a lapnak elmondták, hogy már reggel 7 órakor megkezdték a munkát. Tucatszámra szedték ki a mérgezett vizű tóból a több kilós példányokat, illetve halászták ki hálóval a több ezer elpusztult apró halat is, és óriási zsákokba pakolták őket. Az ott dolgozók azt is elmondták, hogy hiába kaptak kesztyűket a munkáltatójuktól, a csúszós halakat képtelenség volt kesztyűben kihalászni a vízből. Így puszta kézzel, védetlenül kellett hosszú órákon át dolgozniuk a szennyezett vizű tóban, csak hogy haladni tudjanak a munkával. Amint az egyik furgon hátulja megtelt az elpusztult jószágokkal, már fordulhatott vissza az újabb körre.

Fotó: Metropol

Már előző este is felbukkantak tetemek

A ligeti tóval határos Robinson Étterem egyik munkatársa elmondta, hogy az apróbb halakat már kedd este is fel lehetett fedezni a víz felszínén, a nagyobbak sokkoló látványával azonban csak másnap reggel szembesültek.

Egyelőre nem tudni, mi okozhatta a katasztrófát

A helyszínen tartózkodók többen is mérgezésről beszéltek, de erre egyelőre nincsen bizonyíték. Kiderült az is, hogy okozhat tömeges halpusztulást az is, ha a víz oxigénszintje egynegyedével lecsökken. Tavaly júniusban a Velencei-tó élővilágában bekövetkezett halpusztuláshoz is hozzájárult az oxigén jelentős lecsökkenése. A Városliget Zrt. megkezdte a vízminőség vizsgálatát, azonban egyelőre ők sem tudtak válaszolni arra, mi okozhatta a tragikus eseményt.

A környékbeliek még soha nem láttak ilyet

A Metropol több járókelővel is beszélgetett, olyanokkal is, akik már hosszú évtizedek óta indítják a napjukat egy frissítő ligeti sétával. Sokan a tóban élő halakat, mellette élő madarakat is heti rendszerességgel etetik, azonban ehhez hasonló esettel még sohasem találkoztak. Előfordult ugyan, hogy néha egy-két döglött halat a felszínre dobott a víz, de a mostani eset mindenkiben komoly aggodalmat keltett.