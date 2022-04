Másvilág: drámai fotó az áldozatról

Mintha egy élményekkel, érzésekkel teli óriásgömb közepébe kerülne a nézelődő, amikor belép a Vízivárosi Galériába. Már az első pillanatban érezhető, hatalmas utazásra viszi a fotók szerelmeseit a Mester és Tanítványai című kiállítás. Eifert János és tanítványainak képei magával ragadják a közönséget.

– A fotóművészet nemcsak a pillanat művészete, hanem a gondolkodásé is – jelentette ki a Balogh Rudolf-díjas fotóművész.

A tárlaton látható Kovács Judit JuJu, a Metropol munkatársának két képe is, amelyek a Nárcisz című sorozatból kerültek fel a falra.

Kovács Judit JuJu és Eifert János a Mester és Tanítványai kiállításán Fotó: Máté Krisztián / Metropol

– Számomra mindig különös varázsa van annak, ha Jánossal együtt dolgozhatok, így született meg a Hatásod és a Másvilág című fotóm is. A képeimen a nárcisztikus emberek által okozott lelki sérülések kegyetlen lenyomatait mutatom be. A fotókon egytől egyig fiatal, tehetséges színészek jelenítik meg maró őszinteséggel, hogy milyen is egy nárcisztikus ember árnyékában élni – árulta el kolleganőnk.

– A Hatásod című kép azt ábrázolja, hogy nem tudod, mi történik, képzelődsz, marcangolod önmagad, mintha nem a valóságban léteznél, ez egyfajta lebegés – árulta el alkotásáról Kovács Judit JuJu.