Ismét a főpolgármesteren nevetnek: elviselhetetlen dugókban beszél Karácsony gyorshajtásokról

Most éppen a gyorshajtók ellen próbál látszatküzdelmet vívni. Csakhogy ezzel van egy komolyabb probléma: a fővárosban képtelenség nemhogy gyorsan, de akárhogyan haladni autóval, hiszen a főpolgármester rossz döntései miatt a nap 24 órájában állandósultak a dugók. Egyetlen kivétel persze van: a buszsáv, ahol a főpolgármester szokott szabálytalanul közlekedni.

"A közlekedési balesetek Budapesten is hatalmas problémát jelentenek. Az elmúlt években átlagosan hetente egy budapesti vesztette életét közúti balesetben" - írta némileg váratlanul közösségi oldalára Karácsony Gergely, aki posztjában arra tett ígéretet, hogy 2050-ig nullára fog csökkenni a gyorshajtók száma a Budapesten, aminek érdekében a főváros ki fog dolgozni egy "átfogó közlekedésbiztonsági stratégiát."

Komolytalan próbálkozás

Mint ismert, a főpolgármester visszatetsző módon (a választók elől eltitkolva) éppen a parlamenti választás után pár nappal jelentette be újabb, az autós társadalom ellen irányuló, népszerűtlen intézkedéseit, így a gyorshajtás ellen indított (látszat)harc is ennek tudható be. Arról nem is beszélve, hogy minden rendőrségi statisztika azt mutatja, a halálos balesetek elsöprő többségét (különösen városon belül) nem az abszolút gyorshajtás okozza, hanem más szabálytalanságok (például a zebra figyelembe nem vétele, a jobbkezes utcák elnézése, vagy az úgynevezett relatív gyorshajtás - amit egyáltalán nem lehet szankcionálni). Tehát az egész stratégia - ha egyáltalán elkészül - semmire nem lesz jó.

A főpolgármester kommunikációs csodafegyverével kapcsolatban azonban a legfőbb probléma:

jelenleg Budapesten gyakorlatilag lehetetlen autóval haladni, hiszen a baloldali vezetés közlekedéspolitikája miatt állandósultak a dugók. Nemcsak reggel munkába menet és délután, hanem valamennyi napszakban.

Ma már nem ritkák az olyan tömegjelenetek Budapesten, amikor az ideges utasok ülnek és dühöngenek a hosszú kocsisorokban. Éppen ezért kifejezetten furcsa, amikor a főpolgármester gyorshajtásról, mint jelenségről ír.

A budapesti állapotokról sok mindent elárul, hogy jelenleg egyedül a buszsávban lehet normális sebességgel közlekedni, igaz, ezek az útszakaszok a legkevésbé sem az autósoknak vannak fenntartva. Ez persze Karácsony Gergelyt nem zavarja, hiszen ő több alkalommal is a szabályokat megszegve száguldozott - sofőr vezette - szolgálati járművével, miközben mások a dugóban ültek. De hogyan is jutott el idáig Budapest?

Szétverte a fővárosi közlekedést

A főpolgármester megválasztása óta következetesen autósellenes álláspontot követ, ami azt jelenti, hogy döntéseivel tudatosan próbálja nehéz helyzetbe hozni az autósokat.

Karácsony közlekedéspolitikai ámokfutásának legelső és leglátványosabb mozzanataként - a megígért társadalmi párbeszéd és hatástanulmányok nélkül - 2020 tavaszán és őszén (a járvány miatt egyszemélyben hozott döntése következtében) a város több pontján alakítottak ki kerékpársávokat (Bartók Béla út, Üllői út, Nagykörút, Andrássy út).

A leálló- és parkolósáv mellett felfestett bicikliutak elviselhetetlen dugókat okoztak és okoznak azóta is, ami leginkább a belvárost bénítja meg, arról nem is beszélve, hogy a szakmai szervezetek szerint ezek balesetveszélyesek.

A tarthatatlan helyzet miatt azóta több helyen ugyan megszüntették vagy a járdára irányították a kerékpársávok egy részét (Üllői út, a Nagykörút egy rövid szakasza, ezzel a gyalogosok életét keserítik meg), ám a megmaradt vagy elterelt kerékpárutak ma is nehezítik az autós forgalmat és a nem kötött pályás tömegközlekedést.

Bár Karácsony ideiglenes intézkedésként jelentette be a biciklisávok kialakítását, amit a járvány miatt megváltozott közlekedési szokásokkal próbált indokolni, a széleskörű tiltakozás ellenére a mai napig nehezítik az autóval közlekedők helyzetét.

Arról nem is beszélve, hogy a biciklisávok kihasználtsága mindvégig nagyon alacsony volt.

Azóta sokat romlott a helyzet, hiszen tavaly a fővárosi vezetés érthetetlen módon több projektet is egyszerre indított el, lehetetlenné téve az autósok helyzetét. Így az időben összecsúszó felújítási és átépítési munkálatok további nehézséget okoztak és okoznak ma is a közlekedőknek.

A közel kétéves késlekedés után kapkodva meghozott döntések nem a város, hanem Karácsony Gergely előválasztási kampányának érdekeit próbálták szolgálni. Mint ismert, Gyurcsány visszahívta jelöltjét a második forduló előtt, így minden szempontból értelmetlennek bizonyult a felújítási dömping.

A Lánchíd minimum két és fél évig tartó felújítása, továbbá a tavalyi év végéig tartó munkálatok, a gyalogossétány kialakítása a pesti alsó rakparton, a Hegyalja út felújítása, a Batthyány tér buszparkolóinak áttelepítése, és végül az augusztusban elkezdődött Blaha Lujza téri felújítás (ami a tervek szerint 2022 végéig fog tartani) olyan fő csomópontok egyszerre lezárását és sávszűkítéseket jelentenek, amelyek külön-külön is komoly problémát okoznának.

Karácsony a kialakult közlekedési káosz csillapítására egy új lámpaprogramot hirdetett meg, csakhogy ezzel is nevetség tárgyává vált. Az intézkedés nem érte el a célját, így a Blaha Lujza tér környékén kialakult dugókat jól láthatóan nem képes jelentősen csillapítani, sőt a mellékutcákban a buszok emiatt megrekednek, ezzel szemben a 4-es és a 6-os villamosjáratok menetidejét megnöveli.

A főpolgármester ámokfutásának ezzel nem lett vége, azonban népszerűtlen terveit elhallgatta a választók elől, és azokat csak a parlamenti választás után hozta nyilvánosságra.

„A pesti alsó rakpart tervezése során volt az a korábbi szakmai döntés, hogy a Lánchídtól délre eső rész teljesen autómentes lesz. Ennek bejelentésével várnom kellett eddig a hétig, felismerve azt, hogy lehet, nem a kampány a legjobb időpont rá" – nyilatkozta egy lapinterjúban, elismerve, hogy a baloldal választási eredményei érdekében nem ismertette idejében a pesti alsó rakpart autómentesítésének részleteit. Vagyis pontosan tudja, hogy az ötlet ellentétes a budapestiek érdekeivel, azt nem támogatják.

Dugóban is megoldja

Bár a baloldali városvezető irányítása alatt gyakorlatilag tönkretette a budapesti autós közlekedést, ha úgy hozza a helyzet, magával azért szívesen kivételez. Ugyanis legalább két alkalommal is szabálytalanul használta hivatali kocsijával a buszsávot.

Tavaly novemberben az Erzsébet hídon kapták rajta, amint a buszsávban közlekedett, miközben a munkába igyekvő autósok a hídon ácsorogtak. Ezzel megszegte a KRESZ előírásait, és a buszsávban rövidítette meg a hosszú menetidőt. Karácsony úgy kommentálta az ügyet, hogy nem emlékszik arra, hogy éber állapotban buszsávban közlekedett volna, de nem tartja teljesen kizártnak, hogy ez mégis előfordult. Majd ezek után sofőrjét tette meg bűnbaknak.