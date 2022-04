Brand of the Year: Hatalmas nemzetközi elismerést kapott Nanushka

Sándor Szandra fantasztikus márkája, a Nanushka nem csak hazánkban, de a világ számos országában is nagy népszerűségnek örvend. A különleges divatmárkát világhírű modellek, színészek és zenészek is örömmel viselik.

A magyar Nanushka most újabb óriási sikert zsebelhetett be

A hazai márka a divatipari Drapers Awards Fenntarthatóság és Divat kategóriájában a “Brand of the Year” elismerést szerezte meg. Nanushka növekvő globális sikere lehetővé tette a márka számára, hogy 2020-tól kezdve minden eddiginél jobban fókuszáljon és többet fektessen a fenntarthatóságra. Így az elmúlt években, rendszeresen vizsgálta a cég környezetre gyakorolt hatását, és mindezt a beszállítóira is kiterjesztette. Gyártási szintenként is figyelmet fordított minderre, nemcsak a késztermékek előállításának helyszínén, de 2021-től kezdve már azoknál a vállalatoknál is vizsgálta a környezetre gyakorolt hatás adatait, ahol a különböző alapanyagokat, fonalakat, kész szöveteket és nyersanyagokat gyártják. Ezután derült ki, hogy a Nanushka a legnagyobb ökológiai lábnyomot a szövetek gyártása során hagyja, így még nagyobb figyelmet kezdtek fordítani az alapanyagok, vagyis a textilek kiválasztására.

A brand már 2019-ben is a termékeinek 21,5%-át fenntartható anyagokból készítette, és ez az arány az elkövetkező években egyre csak emelkedett, 2020-ban ez a szám 40%-ra, 2021-ben pedig 49% nőtt. Így nem csoda, hogy a divatipari Drapers Awards Fenntarthatóság és Divat kategóriájában most a “Brand of the Year” elismerést ők kapták meg. Legújabb termékeik között már növényi eredetű, biológiailag lebomló szemüvegek, újrahasznosított fürdőruhák és a biopamutból készült kollekciók is szerepelnek. A márka emellett környezetbarátabb festési technikákon is dolgozik a farmer- és jersey termékek megalkotásában, valamint alternatív bőrmegoldásokat is terveznek. A fenntarthatóbb anyagok beszerzése mellett a márka elkötelezte magát a szén-dioxid kibocsátás csökkentése mellett is. Fontos számukra, hogy a lehető legkevesebb hulladék keletkezzen és erre a gyártási folyamat minden szakaszában nagy figyelmet fordítanak. Igyekeznek a leeső textilrészeket is felhasználni, sőt a gyártás során keletkező hibákat is folyamatosan javítják a tervezők. A kollekciókat egy olyan digitálisan olvasható címkével látták el, amely tájékoztatást ad az ügyfeleknek a ruhák javításáról, esetleges bérbeadásáról és újrahasznosításáról is.

Fotó: Getty Images

Győzött a holisztikus megközelítés

2021-ben a Nanushka egy program kidolgozását is megkezdte, mellyel megerősítették a beszállítókkal való kapcsolattartást és még nagyobb figyelmet fordítanak a munkakörülmények javítására az ellátási lánc minden egyes szakaszában. Mindezek után nem is csoda, hogy a Nanushka a Drapers Awards bíráinál ilyen rangos helyezést ért el. A díjat megítélők indoklásukban megjegyezték, a pályázók közül a Nanushka rendelkezik a legátfogóbb, mindenre kiterjedő holisztikus megközelítéssel, amely egy remek irány a fenntartható divatmárkák piacán.

Fotó: nanushka.com

A tizenöt éve működő magyar divatmárka nemzetközi sikereiben vitathatatlan érdeme van a GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelőnek, mely hatalmas lehetőséget látott a Nanushkában, ezért az általuk kezelt EXIM Növekedési Alap 2016 végén úgy döntött, hogy befektet a márkába. A Nanushka márka azóta 60-ról 500-ra növelte a nemzetközi viszonteladói számát a világon 50 országban és a 2016-os 335 millió forintos árbevétellel szemben 2018-ban már 2.6mrd Ft árbevételt és 300M Ft pozitív EBITDA eredményt, míg 2020-ban – a koronavírus okozta világgazdasági helyzet ellenére – már 7 milliárd forint árbevételt ért el. A Nanushka a Financial Times leggyorsabban növekvő európai vállalatok ezres listájának 68. helyén áll.