Nagy Zita: az önbizalmamat növeli, hogy elindultam a versenyen

Név: Nagy Zita Eszter

Lakhely: Mogyoród

Életkor: 18

Magasság: 170 cm

Csillagjegy: Mérleg

Kedvenc étel: bármilyen tészta

Kedvenc ital: nincs

Kedvenc zene: Softcore – The Neighbourhood

Kedvenc parfüm: V. S. Aqua Kiss

A nevem Nagy Zita. Mogyoródon élek és Budapesten születtem. Végzős gimnazista vagyok. Szabadidőmben lovakkal és a két kutyámmal foglalkozom. Az előbbi nagyobb elfoglaltság. Anyukámnak vannak saját lovai és hét éve foglalkozom díjlovaglással. Két éve kaptam az első lovam, amivel versenyezni tudok és másfél éve versenyzem is. Először csak fiatal ló számokban indultam, amiben nagyon eredményesek voltunk. Nemrég elértünk egy első helyezést is. Nem olcsó sport. A barátaim néha eljönnek a versenyekre és kijönnek a lovaimhoz, és néha fel is ülhetnek rá egy kis sétára. A versenyen indulás az édesanyám ötlete volt, hogy ezzel is növeljem az önbizalmam.

Szeretem a hajam és a szemem színét. A hajam miatt sokan megfordulnak utánam, ezzel zavarba is tudnak hozni, de jól esik, főleg, ha olyan valakitől kapom, aki nekem is szimpatikus. Az indulásomról csak a közeli barátaim tudnak. Voltam már modellügynökségnél, és édesanyám fotós ismerőse is készített rólam képeket, amik között voltak nekem is tetsző képek. Ritkán sminkelem magam, iskola előtt legfeljebb szempillaspirált használok. Jobban csak ritkán, egy-egy alkalomhoz illően készítem ki magam, de csak annyira, hogy ne változtasson a karakteremen: egy kis alapozó és rúzs jöhet még számításba. Szeretek csinosan öltözködni, de vonz a sportos viselet is. Régebben többet költöttem új ruhákra. Rengeteg sportcipőm van és azokhoz öltözöm. A versenyről azt gondolom, hogy az ismerősök meg fognak lepődni, ha meglátnak az újságban.

Nagy Zita Eszterre ide kattintva tudsz szavazni!