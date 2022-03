Nagy budapesti korrupciós térkép: Itt vannak a baloldali városvezetők botrányai

A Metropol összeszedte az elmúlt időszak baloldali korrupcós ügyeit a Városháza-botránytól a zuglói parkolási korrupcióig, a Mocsárosdűlőtől a kispesti „fehér poros” szocik százmilliós dicsekvéséig, a New Yorkban és Floridában dőzsölő, de Budapesttől havonta milliókat kapó Gyurcsány-fiókákig.

A volt miniszterelnök akaratán kívül teregette ki a szennyest Fotó: Ujvári Sándor / MTI

Bajnai Gordon, volt baloldali miniszterelnök a budapesti korrupcióról és jutalékos rendszerről:

„Rengeteg cápa úszkál a tóban, és egy nagykoalícióban mindenkinek a maga kis részterületei vannak. Ez a realitás, ez így működik. Ha itt valaki megszagolja egy dealnek, egy üzletnek a lehetőségét, akkor rögtön mindenki magát akarja közvetítőként, hogy aztán valami jutalékot kérhessen.”

Fotó: Metropol

1. Városháza-eladási botrány

November 4-én robbant a bomba, hogy Karácsony Gergelyék eladnák a Városháza épületét, és Budapest talán legértékesebb ingatlanáért 40 milliárd forintot szeretnének kapni. Az Index által bemutatott dokumentum szerint a Városháza értékesítésére Berki Zsolt cége és egy ismert ingatlanos vállalkozás volt megbízva. Az Anonymous által nyilvánosságra hozott felvételeken elhangzik, hogy jutalékos rendszerben megy az ingatlanbiznisz a fővárosban, aminek során Berkinek és Kiss Ambrus főpolgármester-helyettesnek 10%-ot kell fizetni. A felvételeken tárgyal még Barts Balázs, a budapesti vagyonkezelő vezérigazgatója, Bajnai Gordon volt miniszterelnök és Gansperger Gyula, volt Wallis-vezér is. Bajnai a felvételeken elárulta, hogy ez ügyben egyeztetett valakivel, „aki jóval Barts Balázs felett áll”.

A Városháza-botrányt kivizsgáló bizottság előtt vallomást tett a felvételek egy másik szereplője is. Bodnár Dezső – aki korábban Bajnai Gordonnal és Gansperger Gyulával dolgozott együtt – megerősítette: a Városházát 40 milliárd körüli összegért „árulták”, Berki Zsolt 10%-os jutalékot kért, azt is elmondta, hogy a főpolgármester is tud az ügyről. Később még számos ingatlanról derült ki, hogy rajta van a „korrupciós listán”. A Budapest legfelsőbb vezetésében működő ingatlanmaffia létét Karácsony Gergely főpolgármester ugyan folyamatosan tagadja, de a rendőrség az üggyel kapcsolatban befolyással üzérkedés, csalás, hűtlen kezelés, vesztegetés és vesztegetés elfogadása miatt nyomoz.

Karácsony Gergelyék eladták volna a Városházát Fotó: Metropol

2. A zuglói parkolási korrupció

Éveken át kenőpénzként lenyúlták a zuglói parkolási pénzeket a szoci képviselők egy vallomás szerint. A Központi Nyomozó Főügyészség megalapozott gyanúja szerint 2016-ban Tóth Csaba, mint XIV. kerületi MSZP-s országgyűlési képviselő, társával a zuglói fizetős parkolási rendszer üzemeltetésére kerestek céget, amelytől a nyereség felére tartottak igényt. Mindezt vallomásában megerősítette Fuzik Zsolt, a zuglói parkolási cég korábbi vezetője. Ugyanez a kör „jutott be” Karácsony Gergely volt zuglói polgármesteren keresztül a fővárosi körökbe is, és kérhetett kenőpénzeket a BKV informatikai rendszerének üzemeltetése ügyében is. A vallomások szerint Horváth Csaba zuglói polgármester és Baja Ferenc, illetve Molnár Zsolt szocialista politikus is kaphatott a vesztegetési pénzekből.

Horváth Csaba legalább 10 millió forintot költött arra, hogy egzotikus pálmafákat telepítsenek budai villája kertjébe Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

3. A Mocsárosdűlő beépítése

A Mocsárosdűlő körüli elképzelésekről először abban az Anonymous által nyilvánosságra hozott felvételen hallhattunk, amin a Városháza eladásával kapcsolatos egyeztetésen Barts Balázs, a fővárosi vagyonkezelő vezérigazgatója Gansperger Gyula és Berki Zsolt jelenlétében beszél. Barts elmondta: a Mocsárosdűlő egy nagy része beépülhet, a tervre Kiss László III. kerületi polgármester is rábólintott, és „a terület árazása folyamatban van”. Barts szerint védett területen 1100 lakás épülhetne fel, akkor is, ha ez helyiek ellenállásába ütközne. Cserébe ezért 150 lakást kérnének – az azonban nem derül ki, milyen célból. A kétes üzlet végül meghiúsult, mivel a botrány kirobbanása után a területet védetté nyilvánította a Fővárosi Önkormányzat illetékes bizottsága.

Barts Balázs, a fővárosi vagyonkezelő vezérigazgatója mindenkit megnyugtatott: „Kiss Lacival megvan a deal” Fotó: Facebook

4. Az óbudai városházi korrupció

Pénzkötegek papírzacskóban: a legfrissebb korrupciós ügy központi figurája Patek Gábor, Gajda Péter kispesti szocialista polgármester korábbi kabinetfőnöke, egyben Karácsony Gergely előválasztási kampányának szervezője. Társai Fischer László és Deák Róbert, akik Kiss László DK-s polgármester által vezetett III. kerületi önkormányzattól kaptak megrendeléseket. Az Anonymous által nyilvánosságra hozott felvételen feltehetően a III. kerület korrupciós pénzeinek visszaosztása látható: Patek és egy ismeretlen férfi egy autóban ad, illetve vesz át pénzkötegeket, amit papírzacskóba tesznek. Kettejük beszélgetéséből kiderül, hogy további összegek is várhatók.

A korábban Gajda Péter kispesti polgármester (balra) kabinetfőnökeként dolgozó Patek Gábor (jobbra) lehet az óbudai korrupciós hálózat központi alakja Fotó: Facebook

5. Cseh Katalin uniós pénzszivattyúja

Itt található a Pannónia Nyomda Kft. telephelye, ami a Cseh Katalinhoz köthető cégháló központja. A momentumos EP-képviselő céghálózata európai uniós támogatásokra nyújtott be pályázatokat többnyire különösen hátrányos helyzetű térségekben, hogy minél nagyobb állami támogatást szerezzenek meg. A beruházások nem valósultak meg, a bezsebelt EU-s pénzek sorsáról azóta sem tudni semmit. A gyanú szerint a hálózat körbeszámlázással és fiktív bizonylatokkal jutott jogosulatlanul milliárdos uniós támogatásokhoz. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal költségvetési csalás gyanúja miatt rendelt el nyomozást, de vizsgálja az ügyet az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) is.

Cseh Katalin után az OLAF is nyomozott Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

6. A Haggenmacher-villa körüli mutyi

Zugliget egyik legpatinásabb történelmi műemlékét, a Haggenmacher-villát – ahol korábban a legendás Istenszeme fogadó működött –, illetve a hozzá tartozó ősfás parkot már két évtizede is 1,5 milliárd forintra becsültették fel Demszky Gáborék. A Városháza baloldali vezetői mégis nyomott áron, csupán 508 millió forintért adták el a Normafához közeli területet. A helyiek petíciója eredményeként azonban a magyar állam érvényesítette az elővásárlási jogát, így az ingatlan köztulajdonban maradt, és a műemléki felújítást követően csak közösségi célokra lehet majd használni.

Az egykori Istenszeme fogadó, ahol még Kossuth Lajos is bujkált Fotó: Metropol

7. Mártha Imre rejtélyes meggazdagodása

A fővárosi közműholding vezetője az amerikai milliárdosokat megszégyenítő luxuséletével hívta fel magára a figyelmet. A „Gyurcsány-fiókaként” emlegetett közművezér a volt Prisztás-villában, vagyis egy több mint 2000 négyzetméteres, 2 milliárd forintot érő, úszómedencés svábhegyi villában él, de kötődik hozzá egy balatoni kikötő, egy másik 500 milliós villa, egy 60 milliós Bentley, néhány 10-15 milliós óra, egy több tízmilliós zongora, ráadásul még Floridában is van egy luxuslakása és egy óceánparti telke. A sok tízmilliárdos ingatlanbirodalmát egy strómanszerződés mögé rejtette – majd miután a Metropol ezt nyilvánosságra hozta, nyomozás indult ellene gazdasági bűncselekmény gyanújával.

A Gyurcsány-fióka habzsolja az életet Fotó: Metropol

8. Korányi Dávid álommelója

A Gyurcsány-kormány alatt felemelkedett, majd Karácsony Gergely személyes jó barátjává vált Korányi Dávid a Városháza egyik legrejtélyesebb figurája. Közel 1 milliót kap havonta a főváros pénzéből, de Magyarországra csak ritkán látogat. Többnyire New York egyik legelegánsabb negyedében, egy 55 emeletes luxus-felhőkarcolóban lévő medencés penthouse lakásban éli a gondtalan milliomosok életét. A nyilvánosság előtt rendszerint csak akkor jelenik meg, ha Karácsony Gergelynek kell a tárgyalásokon fordítania angolra…

Bajnai Gordon mögött Korányi Dávid ül 2009. szeptember 22-én, az ENSZ klímacsúcsán Fotó: Beliczay László / MTI

9. A kispesti szocialisták „fehér poros” bulija

Egy 2019. október elején nyilvánosságra került videón a XIX. kerületi városvezetés emberei és barátaik a közpénzek megcsapolásáról, visszaosztásáról beszélnek, és az abból vásárolt külföldi luxusvillákkal dicsekednek. A videón Lackner Csaba, kerületi MSZP-s képviselő – feltehetően a kezében lóbált, majd kiporciózott kábítószernek látszó fehér por hatására – őszinteségi rohamot kapott, és elmondta: „aki az önkormányzati politikában nem keres évi 100 millió forintot, az hülye”. Majd részletezte is a visszaosztási technikákat. Az amatőr felvételen szóba kerül Kránitz Krisztián ugyancsak szocialista önkormányzati képviselő, a kerületi vagyonkezelő igazgatója és Gajda Péter kispesti polgármester is. A résztvevők később tagadták, hogy ők szerepelnének a felvételen, és „nem ismerték fel” egymást.

Lackner Csabát az önkormányzati választásokig a felvételen „nem ismerte fel” egy MSZP-s politikus sem, majd sietve kizárták a pártból Fotó: Metropol

10. A Nagytétényi úti telek megszerzése

Az Anonymous által nyilvánosságra hozott felvételek szerint a XXII. kerületi telek eladását a Városháza-eladási botrányban kulcsszerepet játszó Berki Zsolt intézte, akit cserébe „kifizettek”. A Nagytétényi út 347–350. alatt lévő 7400 négyzetméteres telket 2020 októberében bruttó 101 millió forintért vette meg a fővárostól a Grébics Ingatlan Zrt., amelynek a vezérigazgatója Gansperger Gyula, korábbi Wallis vezér, Bajnai Gordon közeli barátja.