Könnyek közt közölte családja: szívrohamban meghalt a népszerű zenész

Jeff Carson country legendát szombaton szívrohammal szállították a Tennessee állambeli kórházba, de már nem tudták megmenteni az életét.

Feleségét és fiát váratlanul érte Carson halála, családja és a zenész rajongói mély gyászba borultak. Jeff Carson 58 évet élt - számol be a Hollywood Reporter.

A zenész 1963. december 16-án, Jeffrey Lee Herndon néven látta meg a napvilágot az Oklahoma államban lévő Tulsában. Gyerekkorában templomban énekelt, később pedig a Missouri állambeli Bransonba költözött, ahol dalokat írt és helyi szórakozóhelyeken lépett fel. Bár már évek óta zenélt, első lemezszerződését csak 1995-ben kötötte meg Nashville-ben. Első kislemeze, a "Not on Your Love" elsöprő sikereket ért el, karrierje innentől szárnyra kapott.

Carson karrierje során három stúdióalbumot készített, és 14 slágere is listavezető lett. Carson 10 évre maga mögött hagyta a rivaldafényt, és rendőrként is dolgozott, de 2019-ben visszatért a zenéléshez.