Gábor Erika: nem adtam fel a táncos karriert

Név: Gábor Erika

Lakhely: Törökbálint

Életkor: 21

Magasság: 170

Csillagjegy: Bika

Kedvenc étel: rántott hús

Kedvenc ital: ice tea, limonádé

Kedvenc zene: minden zenét szeretek

Kedvenc parfüm: Armani - Si

Gábor Erika vagyok, 21 éves. Tavaly sikeresen elvégeztem a Talentum Tánc- és Zeneművészeti Iskolát, és felvételiztem a Táncművészeti Egyetemre, de sajnos a Covid miatt nem tudtam rendesen felkészülni, így aztán nem vettek fel, de idén mindenképpen újra próbálkozom.

Egészen kis korom óta jelen van a tánc az életemben. 6-7 éves koromban édesanyám néptáncra vitt, amit eleinte nem szerettem, de amikor már egy bizonyos szintre eljutottam, ez megváltozott és nagyon élveztem. Erdély minden tájegységének a táncába beleszerettem. Amikor táncházban megszólal egy zene, már tudom, mit kell rá táncolni. Szabadidőmben most is gyakorlok, de táncosként nem tudtam elhelyezkedni, mert a vírus miatt nagyon lecsökkentek a lehetőségek. Muszáj volt „B” tervről is gondolkodni, ezért elkezdtem a fodrászatot tanulni, ami kétéves képzés.

Tavaly is indultam Tündérszépek versenyen. Bár nem jutottam be az országos döntőbe, de nem adtam fel, ezért is jelentkeztem újra.

Sok bíztatást kapok a családomtól, a barátaimtól, akik azt mondják, hogy a negatív dolgok ne törjenek meg, ne adjam fel.

A szavazásos továbbjutás számomra nem túl kedvező, nem tudok annyi embert mozgósítani, hogy szavazzanak rám, de szerintem megér még egy próbát, nincs mit veszítenem. Az, hogy tavaly is bekerültem a Borsba, már megérte, mert sok ismerősöm látta, és nagyon jó visszajelzéseket kaptam. A Tündérszépek tapasztalatszerzésnek az is jó volt, hiszen részt vehettem fotózáson, interjú készült velem. Nyáron elindultam a Miss Beauty Hungary versenyen és ott harmadik lettem.

Érdekel a modell szakma is. Szeretem, ha fotóznak és remélem a kamera is szeret engem. Szeretem a szememet, a kis korom óta hosszú hajamat és elégedett vagyok az alakommal is. A hajam csak egyszer volt rövid az életemben, de akkor megfogadtam, hogy ez még egyszer nem fordulhat elő.

Hétköznap nem sokat időt töltök a tükör előtt, maximum 10-15 percet. Ha van egy két pötty az arcomon, azt lefedem. A rúzs viszont elengedhetetlen, azokat nagyon szeretem. Fellépésnél persze más a helyzet, a színpad „megköveteli” a sminket. A ruhatáram nagy. A felesleges ruháinkat csereberéljük a barátnőimmel. Elsősorban elegánsan szeretek öltözni: ruha, szoknya, magassarkú cipő.

