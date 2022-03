Dániel Mercédesz: pici korom óta a tánc és a színház rabjává váltam

Név: Dániel Mercédesz

Lakhely: Budapest

Életkor: 23

Magasság: 168

Csillagjegy: Skorpió

Kedvenc étel: cékla minden formában

Kedvenc ital: Meggyes Happy Day

Kedvenc zene: Hauser - Wicked Game

Kedvenc parfüm: Lancome - La Vie Est Belle

Dániel Mercédesz vagyok, 23 éves és táncművészként dolgozom. Ez kicsi koromban balettal kezdődött. A szüleim valamilyen sportolási lehetőséget kerestek az iskola mellett. Édesanyám ötlete volt a balett. Annyira beszívott ez a színházi világ, hogy nem volt kérdés, milyen pályára menjek. Ez a hobbim és a hívatásom is.

Négy éves korom óta profi szinten ezzel foglalkozom. A Madách Musical Táncművészeti iskolába jártam, ahol táncot és színészmesterséget is tanultunk. Sok gyerekdarabban is szerepeltem. Később játszottam a Mamma Mia-ban a Szegedi Szabadtérin, a Magyar Színházban a Van, aki forrón szereti-ben, és fiatalon is nagyon sok helyen kipróbálhattuk magunkat.

12 évesen voltam először színpadon a Pán Péterben indián lányként. Novembertől Nyíregyházán a Móricz Zsigmond Színházban pár mondatos prózai szerepben is kipróbálhattam magam a táncos szerepem mellett. Mivel középiskolás korom óta ezzel foglalkozom, szabadidőm alig volt a próbák és az előadások miatt, de nagyon szeretem. Inkább ez, minta a számítógép előtti ücsörgés.

16 évesen elmentem snowboardozni, de kaptam érte egy kis fejmosást, hogy egy táncos ne kockáztassa a testi épségét. Az édesanyámmal nyitottunk egy vállalkozást, női ruhákkal foglalkozunk.

Ha tükörbe nézek, egy mosolygós, vidám lány néz velem szembe, de nem töltök sok időt a tükör előtt. Hét közben nem, csak az előadásokon sminkelem magam. Hangulat függő, hogy milyen ruhát veszek fel, Szeretek magas sarkúban is lenni, de szeretem a laza tréningruhás, sportcipős stílust is. A divatot kis korom óta szeretem, de amióta megvan a ruhaüzletünk, 2-3-szor annyi ruhám van, mint korábban volt. Szerencsére, amit elhozok a mamámtól, azért nem kell fizetni. Amire aztán még sincs szükségem, azt vagy elajándékozom vagy visszaviszem a boltba.

Erre a versenyre egy barátnőm hívta fel a figyelmemet. 14-15 évesen nyári szünetben indultam már gyerek szépségversenyen, egy különdíjat kaptam, és jó élményként őrzöm. Voltam párszor fotózáson is és jól éreztem magam a kamera előtt. Minden ilyen lehetőség az önbizalmamat növeli.

