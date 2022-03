Csecsemőhalál a XVII. kerületi anyaotthonban: Sokkot kapott az apa halott gyermeke láttán

A borzalmas tragédia Budapesten, egy XVII. kerületi átmeneti anyaotthonban történt, ahova a háromgyerekes család fél éve költözött be. Az öt hónapos csecsemő a szülőkkel aludt egy ágyban, szombat hajnalban viszont a pár arra kelt, hogy kislányuk nincs mellettük. Mikor azonban kipattantak az ágyból, minden szülő rémálma tárult a szemük elé: a csecsemő teste az ágy melletti felmosóvödörben hevert. A szülők nem csak a mentőket hívták azonnal, de megpróbálták újraéleszteni szeretett kislányukat, a baba életét azonban már nem lehetett megmenteni. Információink szerint az apa sokkot kapott és összeomlott a tragédia után, azonban nem hibáztatja feleségét a történtekért.

A házaspár még két kisgyereket nevelt, értük a nagymama érkezett meg szombat reggel, ölében vitte el a riadt kicsiket Fotó: Bors

– Teljesen összeomlottak, megállás nélkül zokogtak, sosem fogom elfelejteni azt a kétségbeesett sírást – mesélte a Borsnak egy neve elhallgatását kérő ismerős, aki hozzátette: úgy tudni, a szülők mindig tisztán tartották környezetüket, az anya aznap este is felmosott lefekvés előtt, így kerülhetett a vizes vödör az ágyuk mellé.

A rendőrség szombat reggel helyszínelt az otthonban, az édesanya ellen eljárást indítottak gondatlanságból elkövetett emberölés miatt Fotó: MTI

A házaspár még két kisgyereket nevelt, értük a nagymama érkezett meg szombat reggel, ölében vitte el a riadt kicsiket. A Bors elérte az intézmény vezetőjét és az alapítvány igazgatóját a helyszínen, azonban nem kívántak nyilatkozni. A rendőrség azonnal nyomozni kezdett az ügyben, a pici anyját pedig elvitték kihallgatni, és eljárást is indítottak ellene gondatlanságból elkövetett emberölés miatt, de szabadlábon védekezhet. Információink szerint a család elhagyta az anyaotthont, és nem is kívánnak visszatérni, vélhetően ők is a nagyszülőknél vannak két nagyobb gyerekük mellett.