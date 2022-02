„Nem akarok meghalni” - Zokogva kérik a gyerekek, hogy legyen vége a háborúnak

Megrázó felvételeket láttak napvilágot két kislányról, akik rettegnek a háború miatt, és arra kérik az orosz elnököt, hogy állítsa le a háborút.

Már 3 ukrán gyermek halt meg a háborúban, a polgári épületeket is támadják az oroszok.Több civil célpontot is lőttek szombaton az oroszok, óvodákat és más középületet is találat ért.

Egy szőke lány látható, hatalmas sebbel az arcán. Felszólította Putyint, hogy fejezze be a háborút: "Vlagyimir Putyin, az ukrán gyerekek kérnek téged. Vidd ki a hadseregedet!"- mondta a kamerába.

"Nem akarok meghalni, azt akarom, hogy mindennek vége legyen amilyen gyorsan csak lehet! A nagy robbanásra keltem ma...tudom, hogy ez a háború" - mesélte a megrázó felvételen.