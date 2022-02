Itt látható Mága Zoltán újévi koncertje

– Az idei év első napján a hazafiasság és az önzetlenség erényeinek elismeréseként, dupla előadással, és mindkétszer telt ház előtt tarthattuk meg a hagyományos újévi koncertünket a Papp László Budapest Sportarénában, melyet ezúttal a koronavírus elleni küzdelemben dolgozó orvosoknak, ápolóknak, szociális intézmények munkatársainak, valamint az állami vezetőknek, a rendőröknek, a katonáknak, a katasztrófavédelem dolgozóinak, és az önkéntes civileknek, karitatív szervezeteknek ajánlottuk. A gálakoncerttel köszönetet kívántunk mondani mindazoknak, akik saját egészségük kockáztatása árán is minden egyes percben küzdöttek és küzdenek ma is a kórházakban a betegek gyógyulásáért, és akik koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzetben is biztosították egészségügyi ellátásunkat és a napi szükségleteink elérését, és őrizték a közrendet. – írta Facebook oldalán Mága Zoltán. A hegedűművész azt is megosztotta követőivel, hogy mikor és melyik csatornán sugározzák a koncertet.

A 2022-es esztendőt köszöntő, XIV. Budapesti Újévi Koncertünk, mely a Tisztelet-, és Hálaadás Gálája címet kapta, február 6-án vasárnap, 21:25-kor, a második része február 13-án 21:25-kor lesz látható a Duna TV-n.