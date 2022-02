Ha mindig is akartad tudni, hogy néz ki egy 30 napja nem takarított vécé, van számodra egy videónk!

Igencsak szürreális TikTok-csatornát tart fent egy háromgyermekes édesanya, aki épp a negyedik utódot várja: tartalmai ugyanis javarészt arról szólnak, mennyire nincs ideje semmire a gyerkőcök mellett. Gyakorlatilag folyamatosan el van havazva, el van maradva a házimunkákkal, rendetlen szobákról, szétdobált játékokról, mosatlan ruhákról posztol.

Az Egyesült Államokban élő Amanda egyik videója azonban a szokásosnál is extrémebbre sikeredett. Azt vette ugyanis fel, miként néz ki a lakás vécéje, ha egy hónapig nem takarítja ki. Már a videó elején kijelenti: ne is szóljanak be neki, mert tisztában van vele, hogy ezt nem kellett volna hagynia, és ő maga is érzi, mennyire gusztustalan az eredmény. (Ilyenkor lehetünk hálásak, hogy az audiovizuális "élmény" mellé szagokat nem kapunk!)

A videót egyébként közel 400 ezerszer nézték meg, tehát úgy tűnik, van igény az ilyen tartalmakra. Arról nem is beszélve, hogy Amanda (saját életéről nem túl hízelgő képet festő) videóira eddig 6,3 millió kedvelés érkezett, csatornáját pedig 300 ezren követik.