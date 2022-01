Geomágneses vihar söpör végig a Földön februárba

Két igazán jelentős geomágneses vihart tart számon a tudomány, a Carrington-eseményt és az 1770-es Japán felett észlelhető napvihart, de ha ezek az események ma következnének be, sokkal több problémát okozhatnának, mint annak idején.

A legnagyobb veszélyt a 2012-es napkitörés jelentette, amely kilenc nap híján a Földet is elérte.

Februárban a Földet legalább két mágneses vihar borítja. A geomágneses aktivitás előrejelzésével foglalkozó szakemberek egyetértenek abban, hogy a Föld mágneses terének perturbációjára február 4-én és 11-én kell számítani , de a vihar intenzitása mérsékelt marad.

Egy napkitörés két hullámban okozhat a Földön is észlelhető zavarokat. Először a fénysebességgel utazó rádióhullámok érik el a Földet néhány perc alatt.

A Center for Space Weather Forecasting kutatói arra számítanak, hogy a február 11-i mágneses vihar erősebb lesz, és a vihar utáni napon is magas értéket lehet majd megfigyelni, mint a megszokott.

Bár még az ilyen jelenségek élettani hatásairól keveset tudunk, a feltételezések szerint a napszél, a napkitörés és az erős napfelszíni aktivitás megzavarhatja az agy elektromos tevékenységét, ami migrénhez vezethet. Emellett egyéb műszeres mérési eredmények azt mutatják, hogy a homlok, a nyak és a vállak területén megváltozik az izmok feszülése, valamint módosulhat az észlelési és koncentrációs képesség is. Kutatások jelenleg is folynak arról, hogy az erős mágneses viharok hatással vannak-e a skizofréniában és depresszióban szenvedő páciensekre, mivel a napkitörések az agy potenciálját és aktivitását is befolyásolják.