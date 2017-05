Százezrével szórják a pénzt a rajongóiknak Gáspár Beáék!

A Konyhafőnök megnyerése óta tucatszám kapja az ajánlatokat Gáspár Bea, aki a Borsnak a héten azt is elmondta, blogot indít, és Karácsonyra egy receptkönyvet is piacra dob. Haknizni, előadásokat tartani azonban nem sok kedve van, hiszen ő igazán otthon érzi otthon magát, a saját konyhája közelében.

Az már akkor is fix volt, a blogja a héten elindul, azt azonban senkinek nem mondta, hogy ilyen nagyot szól majd. Néhány óra leforgása alatt már közel 15 ezren csatlakoztak hozzá. Igaz, a Gáspár család értékes nyereményeket sorsol ki a rajongók között. Hiába, a végén kiderül, nem Győzike, de nem is Zsolti a Gáspár-család legeladhatóbb portékája. Bea asszonynak a jelek szerint már most sikerült, ami a Szomszédok Vágási Ferijének csak álom volt: „Beszállt az internetbe!”