Rocklegendák hódítják vissza Várkert Bazárt

„Legendás zenészek egy legendás helyen” – foglalta össze az esemény lényegét Takáts Tamás, a Karthago frontembere, aki bevallotta, hogy kissrácként sok mostani zenésztársáért még rajongóként járt a Parkba.







© Knap Zoltán

A magyar rock fellegvárává vált budapesti Várkert Bazárban 1961 és 1984 között működö Budai Ifjúsági Parkban, avagy Ifiparkban fellépett mindenki, aki a magyar könnyűzenében számított. A Volt egyszer egy Ifipark koncertsorozat jóvoltából újra legendás rockegyüttesektől lesz hangos a budai hegyoldal. Fellép a Mini, a P. Mobil, a Piramis évek, a Karthago, a Skorpió és a Beatrice. A zenészek tegnap együtt nosztalgiáztak a magyar hippi korszak különleges Ifiparkos sztorijaival.







© Knap Zoltán

Révész Sándor a Piramis ’79-es nagy bulijára emlékezett, pózolt egy-két fotóhoz, aztán egyszer csak – talán a kérdések elől menekülve – sietve lelépett a tájékoztatóról. A „nagy öregek persze maradtak, egészen belefeledkeztek a régi történetekbe, míg a Karthago őssejttranszplantáción átesett billentyűse, Gidófalvy Attila maszkban ugyan, de jókedvűen figyelte barátai beszélgetését.

– 1969 nyarán volt itt az első nagy bulink a Minivel, Badacsonyban volt előtte koncertünk, onnan jöttünk fel autóstoppal augusztus 6-án. Reggel tízkor álltunk ki az útra és épphogy beestünk este hétre, de őrült nagy buli volt. Nyaranta minden hétköznap kedden négy-ötezer ember előtt játszottunk itt az Ifiparkban, csodálatos időszak volt, nem gondoltam volna, hogy még egyszer fogunk itt játszani – idézte fel Török Ádám a híres Mini-P.Mobil konceretek élményeit.







© Knap Zoltán

Ádám és a Piramis legendás gitárosa, Závodi János gyerekkori jó barátok, az Ifiparhoz is közös emlékek fűzik őket.

– Ádámmal a környéken laktunk és 13-14 évesek voltunk, amikor kilógtunk ide az Ifiparkba – mosolygott Závodi. – Szépen elvegyültünk és néztük a menő zenekarokat. Akkortájt már kezdtünk mi is elmerülni ebben a világban, de még nem játszottunk zenekarban és nagyon amatőrök voltunk.







© Knap Zoltán

Schuster Lóri nevetve emlegette a koncertet, amikor konfettivel teli lufikat szerettek volna kilövetni, ám valaki megijedt a fegyveres emberek láttán és egy bejelentést követően a rendőrség vitte el a komplett budaörsi lövészegyletet.

Frenreisz Karesz először a Metróval lépett fel az Ifiparkban, az itt rögzített felvétel látható is Mészáros Márta Szép lányok, ne sírjatok című filmjében.

– Best of Skorpió felállásban fogunk most játszani, mellettem Tátrai Tibor és Szűcs Antal Gábor gitározik, Pálvölgyi Géza a billentyűs, és Németh Gábor dobol – harangozta be szupergroupját.







© Knap Zoltán

A Karthagósok nem variálnak, a bevált nagy csapat lép színpadra az Ifiparkban, ami a banda megalakulásának helyszíne volt.

– 1981-ben az Ifiparkban adtuk először el a Requiemet is – sorolta a Karthago ifiparki kötődéseit Szigeti Ferenc –, egy Fehérváron elhunyt fiú emlékére írtuk. A felvétel két évvel később kikerült Németországba, Kóbor János, az Omega énekese vitte ki, és lejátszották a Szabad Európa Rádióban.

A sztorizgatás sokáig folytatódott, lassan széledtek szét a régi játszótársak, akik mindannyian ma is aktív részesei a magyar koncertéletnek.