Maszkban próbál a Karthagóval Gidófalvy

Két és fél éve már, hogy próbára teszi az élet Gidófalvy Attilát. A Karthago együttes billentyűse naponta szúrja magát injekcióval cukorbetegsége miatt, és eltört egy gerinccsigolyája is, így derült ki daganatos betegsége. Megoperálták, ám még ekkor sem lehetett biztos a gyógyulásban: őssejtbeültetésre várt. Most úgy tűnik, hogy a beavatkozás eredményes. A Karthago együttes Facebook-oldalára ugyanis feltettek egy képet, amin látszik, Gidó nemcsak jól van, de már próbál is.

Persze a gyógyulás azért a beültetés után sem azonnali, a csapattagok maszkot húztak, ugyanis ilyenkor annyira legyengítik az immunrendszert, hogy ki ne lökődjenek az idegen sejtek, hogy a legapróbb fertőzés ellen sem tud védekezni.

– Kitartó és vidám próbákkal készülünk a Karthagóval a hétvégén induló nagy nyári turnénkra, amely Gyulán, a Pálinkafesztiválon kezdődik, most pénteken. Gidókánk, hál istennek, remekül van, legendás jókedve, optimizmusa, energiája, tudása töretlen, viszont még néhány hétig, az im­munrendszere védelmében egy szájmaszkban kell mászkálnia, és abban is próbált az elmúlt napokban – írta az együttes az oldalán. A fiúk szolidaritásuk jeleként vették fel a zöld maszkot.







Gidófalvy mindig is hitt a gyógyulásban © Czerkl Gábor

Vérbôl nyerik ki Őssejtbeültetésnél a donorsejt szerezhető a saját szervezetből is. A köldökzsinórvérből a legegyszerűbb venni, ám a csontvelőből vagy a véráramból is kinyerhető. A kezelés során a beteg kórosan működő sejtjeit kemoterápiával elpusztítják, majd bejuttatják az új sejteket.

Gidófalvy lapunknak elmondta, hogy remekül érzi magát, de bővebben most még nem akart nyilatkozni, türelmet kért. Korábban viszont elmesélte a Borsnak, min megy keresztül.

– Vért vesznek tőlem, amit mínusz hetven fokra lefagyasztanak. Kissé felturbózzák, aztán egy későbbi időpontban visszakapom. Az immunrendszerem a nullán lesz, és két-három hónapig emberek közé sem nagyon mehetek, de hiszem, hogy meg fogok gyógyulni! – mondta pár hónap­ja Gidó.