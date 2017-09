Örökbefogadás ad esélyt Pataki Zitának az anyaságra

Felfogni sem lehet, hogy vajon mit élhet át az a nő, aki hosszú évekig minden lelki és testi fájdalmat, gyötrelmet eltűr, és még a nyolcadik sikertelen beültetés után is reménykedve néz a nőgyógyászára és a férjére, hogy valamelyikük mondja azt neki: Zita, ez csak egy rossz álom, ne aggódj, hamarosan felébredsz, és minden rendben lesz.

Pataki Zita mindent megtett, még a lehetetlent is megkísérelte azért, hogy férjével közös gyermekük szülessen, de a természet nem kegyelmezett. Negyvenévesen esett először teherbe, de a boldogság csak pár hétig tartott. Zita elvesztette a magzatot, a zuhany alatt állva, tehetetlenül imádkozott, hadd fejezze be a vetélést egyedül, ne kelljen a kórházban, rideg falak között búcsúznia. Mesterséges megtermékenyítéshez fordultak később, több beültetést csináltak végig, miközben minden egyes eljárás másfél millióba kerül, a nyolcadik sikertelen próbálkozás után azonban elfogyott az erejük.

Az öröbefogadás egyáltalán nem egyszerű procedúra, de több hazai sztár is sikerrel ment végig rajta. Törőcsik Mari, a Nemzet Színésze még a 70-es években fogadott örökbe Teréz lánya mellé egy vietnami kisfiút. Bayer Friderika énekesnőnek két örökbe fogadott kisfia is van, neki sem lehetett gyermeke. Miklósa Erika és férje Bíborka büszke szülei, akit szintén egy árvaházból vittek haza, hogy szerető családban élhessen. Árpa Attila és Tomán Szabina még házasként fogadta örökbe Nikit, aki akkor 12 évvel volt idősebb saját lányuknál, Aminánál.

– Akkor, amikor Magyarország legjobb orvosai azt mondják: Zita, ne küzdjön! Na, ekkor kellett elengednem – vallotta be a Fókusz kamerája előtt sírva az időjós, hogy mikor jött el az a pillanat, amikor feladta. Az érzelmi hullámvasút, a félelmekkel és aggódásokkal teli évek megviselték a Class FM műsorvezetőjét, Zita néha ordított volna fájdalmában, de túlélt.

– Harmincöt éves kor fölött háromezer kezdeményezésből lesz egy újszülött. Rájöttem, az a csoda, ha gyermek születik – vallotta be. A saját gyermek boldogsága elveszhetett Zita számára, de azért van még remény! A szíve alatt növekedő élet csodáját talán már nem ismerheti meg, de anya lehet, párjával szülőként, teljes családban élhetnek. Az örökbefogadás nem­csak nekik adhat vi­gaszt, de egy gyermeknek is reményt a teljes életre. Az élet keserű fintora, vagy épp egy reményt adó üzenet a sorstól, hogy Zita pályája kezdetén, húsz évvel ezelőtt örökbefogadási tanácsadóként dolgozott. Ötven gyermeket mentett meg az árvaságtól és segített hozzá ahhoz, hogy családban nőjenek fel.







Pataki Zita sírva mesélte el a Fókuszban, hogy nyolc sikertelen beültetés után feladta a küzdelmet

– A szüleim gyerekkoromban karácsonyra kihoztak gyerekeket az egri gyerekotthonból. Így kezdődött. Az összes örökbefogadásra várakozó házaspárral személyesen találkoztam, a dosszié­jukat ellenőriztem, fenntartják-e még a szándékukat. És nemcsak a szülőket akartam megismerni, hanem a Pest megyei összes gyereket, aki örökbe adható, vagy az lesz valaha. Ellátogattam az összes otthonba, és folyamatosan kapcsolatot tartottam az ottani nevelőkkel, gondozókkal – nyilatkozta az Örökbe.hu-nak Zita, akinek még minden esélye megvan arra, hogy férjével magukhoz vegyenek egy gyermeket, és családdá váljanak.







Férje, Attila mindvégig mellette állt, nem adhatják fel a reményt, hogy egyszer teljes család legyenek © dfp

Nem egyszerű, de nem is lehetetlen

Szabó Emese szociális munkás lapunknak elárulta, rengeteg feltétele van az örökbefogadásnak. – Nehéz lenne mind felsorolni, de a lényeg, ha valaki kisbabát szeretne, akkor legfeljebb 45 éves lehet a házaspár egyik fele. Ugyanis annyi lehet maximum a korkülönbség a gyermek és a szülő között. Tanfolyamon kell részt venni, cselekvőképesnek kell lenni. Megvizsgálják a leendő szülők személyiségét, élethelyzetét, lakáskörülményeit, egészségi állapotukat, és még jövedelemigazolást is be kell nyújtani. Nem egyszerű, de nem is lehetetlen – magyarázta a szakember.