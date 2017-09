Pataki Zita: Ennél nagyobb fájdalom már nincs, úgyhogy senki nem tud ártani már

Most érezte úgy Pataki Zita, hogy eljött az ideje, hogy beszéljen a lombikprogram miatti megpróbáltatásaitól.

„Sokan azt mondják, hogy úristen, ne, ne, ne beszéljek róla, mert visszaél majd a sajtó, meg fájni fog. Ugyan már, ennél nagyobb fájdalom már nincs, úgyhogy senki nem tud ártani már” – mondta az RTL Klub Fókusz című műsorában szerdán. Mint kiderült, már több sikertelen beültetésen is túl van.

Egyszer a Morning Show-ban az egyik műsorvezető társa tette fel a kérdést, hogy „Zita, mikor adja fel egy nő?”, ekkor elszakadt nála egy picit a cérna, és azt válaszolta: „Akkor, amikor Magyarország legjobb orvosai azt mondják: Zita, ne küzdjön!”

Fizikai és lelki fájdalmai is voltak miatta, de nem érdekelte, mert gyereket szeretett volna párjától, akivel öt éve vannak együtt.

35 éves kor felett 3000 kezdeményezésből lesz egy újszülött, mesélte a műsorban az időjárás-jelentő. Zitának először 40 éves korában sikerült teherbe esnie, de csak pár hétig tartott a boldogság. Egy vizsgálatnál az orvos azt mondta neki: „Zita, el fog vetélni.”

„Pénteken reggel arra ébredtem, hogy valóban vége. Na, és az… Annyira fájt, hogy zuhany alatt kellett a hasamat melegíteni, és azon gondolkodtam, azon rimánkodtam, hogy gyere ki teljesen, hogy ez ne fájjon tovább, hogy ne kelljen műteni! Ne kelljen egy rideg valóságba, egy kórházba bemennem! Hogy ha el akarsz menni, menj kérlek!” – nyilatkozta megtörten Pataki Zita.

A nyolcadik eljárás után már nem tudtak új erőt meríteni, Zitának csak öt százaléka van teherbe esni, és minden eljárás másfél millió forintba kerülne.

Egy alapítvány létrehozását tervezi az időjárás-jelentő párjával, melynek az a célja, hogy felkészítsék lelkileg a párokat, hogy emiatt ne menjenek tönkre házasságok.

„A kitartás és a remény ne csak egy szó legyen, hanem egy olyan mély érzés, ami nagyon nagy erőt tud adni nekik ezen az úton. És az, hogy mi feladtuk, és nekünk nincs tovább, az nem jelenti, hogy másnak is. De nekünk ez jutott, és képesek vagyunk elfogadni, még ha könnyezünk is. És fáj, mert amikor feltépjük a sebesek, akkor persze hogy fáj, de ezzel a fájdalommal is megtanulunk élni” –nyilatkozta Pataki Zita a riport végén.