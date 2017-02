Most már biztos: ikreket vár George és Amal Clooney

Nemcsak Beyoncé, hanem Amal és George Clooney is ikreket vár – hozta nyilvánosságra a The Taljk című műsor, amiben az is kiderült a babákat júniusban születnek majd meg.

Az 55 éves színész és 39 éves ügyvéd feleség egyik családi barátja az AFP-nek is megerősítette az információt csütörtökön: „Ikrekkel terhes Amal” – mondta a hírügynökségnek.







© AFP

Arról már egy ideje pletykálnak egyébként, hogy hamarosan érkezik a sztárpár gyereke, illetve gyerekei. Amal, hogy titkolja, direkt más szabású ruhákat is hordott, mint azt megelőzően.

(via E! Online)