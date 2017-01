Clooney ikrei tarolták le Janet Jackson kisfiát

Ikreket vár márciusra George Clooney felesége, Amal – dobta le az idei év első bulváratombombáját a brit Daily Star. Az újság nyomtatott verziójában szereplő hírnek a libanoni származású ügyvédnő egyik bejrúti barátja szolgált forrásul, a neve elhallgatását kérő személy szerint Amal a legnagyobb titokban hordja a babákat – olyannyira, hogy a hatodik hónap dacára nem is látszik rajta semmi.







Clooney és Amal még nem erősítette meg az örömhírt © Afp

A meg­lehetősen szenzációgyanús Clooney-ikrek létezését hivatalosan eddig nem erősítette meg a házaspár, az azonban tény, hogy Janet Jackson ötvenévesen anya lett. Az énekesnő első babája fiú, és január harmadikán, kedden látta meg a napvilágot.







© Nothfoto

– A szülés rendben zajlott, a gyermek és édesanyja is jól vannak – erősítette meg az örömhírt az énekesnő szóvivője. A kisfiú, akinek Wissam Al Mana üzletember az édesapja, az Eissa nevet kapta. Janet terhessége hatodik hónapjában jelentette be, hogy babát vár, de később nem mutatkozott, nyilvános eseményre nem járt pocakosan. Egy-egy lesifotó készült csak róla, amelyek többségén állig beöltözve, sőt legutóbb teljes burkában volt, bár a jó pár felszedett kiló így is erősen látható volt.