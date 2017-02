Miért titkolóztak Clooney-ék az ikerterhességgel kapcsolatban?

Sosem akart gyermeket, most ikrei születnek George Clooneynak. Hónapok óta tartó találgatásoknak vetett véget a sztárpár.

Végre bevallották: ikreket vár George Clooney felesége, Amal. Az örömhírt a The Talk című show-ban jelentette be a műsorvezető Julie Chen, aki hozzátette, a szülés várható időpontja június. Az 55 éves Clooney, bár volt már házas, körömszakadtáig ragaszkodott az agglegényélethez, ám az emberi jogi ügyekkel foglalkozó csinos jo­gász, Amal teljesen levette a lábáról. 2014-ben Velencében összeházasodtak, most pedig gyermekáldás vár rájuk: két kicsivel bővül a családjuk.

Az, hogy Amal két gyermeket hord a szíve alatt, felveti a kérdést, amely Beyoncé várandósságának bejelentése után is megfogalmazódott: vajon mesterséges megtermékenyítésnek kö­szönhetik az ikerterhességet? Elképzelhető, hogy azért titkolóztak ennyire, mert több sikertelen próbálkozáson vannak túl, nem akartak semmit sem elkiabálni.







Az egykor örök agglegénynek hitt színészből családapát csinált jogász felesége © AFP

A hírnek a sztárpár barátai is nagyon örülnek: George jó cimboráját, Matt Da­mont már a szeptemberben kezdődött terhesség elején beavatták, de a lelkére kötötték, hogy ne árulja el senkinek. Matt csak most vallotta be, kis híján elsírta magát örömében, amikor megtudta:

– Nagyon izgatott vagyok. George megnyerte a főnyereményt Amallal, nagyszerű nő. Remek szülők lesznek, szerencsések azok a babák – lelkendezett Matt az ET Canadának.

Más barátaik az In Touch magazinnak elárulták a párról:

– Meglepődtek, hogy ikrek érkeznek, egy kicsit félnek is, de nagyon örülnek a kicsiknek. Amal tényleg óriási hatással lehet a sármos színészre, Clooney ugyanis néhány éve még azt bizonygatta, hogy nem akar gyereket, nem való neki az apaság.