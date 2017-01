Már az amerikai sajtó is Sarka Katával és Trumppal van elfoglalva

És azzal a bizonyos moszkvai hotelszobába invitálással.

Nagyot szakított Sarka Kata a szépségversenyével, és itt nem csak az anyagiakra gondolunk. Egy 2013-ban még mocskosnak, de alapvetően ártalmatlannak tűnő meghívás miatt ugyanis egy csapásra világhírű lett.

Ekkor volt ugyanis az, hogy a Kata tulajdonolta Miss Universe szépségversenynek Moszkvában tartották a döntőjét, ahová szépségkirálynőjét Kata is elkísérte. A világdöntő utáni bulin találkozott Donald Trump azóta amerikai elnökké lett vállalkozóval, aki félreérthetetlen ajánlatot tett a kétgyermekes édesanyának: szállodai szobájába invitálta. Kata Kasza Tibinek mesélt először a furcsa meghívásról, még múlt májusban - a bizarr esetről akkor a BorsOnline is beszámolt. Nemrég pedig kikerült egy egyelőre nem hivatalos titkoszsolgálati jelentés is a moszkvai éjszakákról és Trump szexpartijairól, amin állítólag a pisiszexet sem vetette meg.







Trump sokakat megkörnyékezett. Sarka Kata esetében az sem zavarta, hogy a modell mellett ott állt férje, Hajdú Péter is

A Trump elleneseknek most Kata kijelentése lett az első számú bizonyíték arra nézvést, hogy az amerikai elnök valóban tartott vad orgiákat. Trump egyébként úgy próbálta meg felszedni Katát, hogy férje, Hajdú Péter is mellette állt. Egyszerűen megragadta a karját, és magához húzta. Még egy névjegykártyát is átadott neki, amit Kata megőrzött, de nem élt a valószínűleg sokaknak felajánlott lehetőséggel.

Sztoriját most a világsajtó is felkapta, valószínűleg egy félrefordítás miatt mint egykori szépségkirálynőre hivatkoznak rá (bár igaz, hogy 2007-ben a Miss Universe Hungary első udvarhölgye lett) - emellett hosszan boncolgatják Trump perverz szokásait. Többek közt a New York Daily News valamint a bulvárban otthonosan mozgó PerezHilton is írt az ügyről.