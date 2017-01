Lajsz András fiatal kolléganőjéről: Testi kapcsolatunk nincs egymással

Folytatódik az ügy, melyben nyilvánosságra került Lajsz András és ifjú alkalmazottja levelezése. A mixerkirály ezúttal koktél helyett tiszta vizet igyekszik önteni a pohárba.

Folytatódik az ügy, melyben nyilvánosságra került Lajsz András és ifjú alkalmazottja levelezése. A mixerkirály ezúttal koktél helyett tiszta vizet igyekszik önteni a pohárba.

Lajsz András határozottan cáfolja, hogy intim viszonyt ápolna fiatal alkalmazottjával, a mindössze huszonkét esztendős Anikóval. A sztármixer vélt botlása néhány napja feleségének, Zsuzsának köszönhetően vált nyílt titokká – mint megírta tegnap a Bors –, miután az asszony, a közös L. A. Bodegita nevű éttermük közösségi oldalára feltöltötte férje és a lány privát üzenetváltásait. Ezek szerint az ötvenkilenc éves mixer gyakorta megfordul kolléganője lakásában, melyet maguk között csak sasfészeknek hívtak, valamint az SMS-ekben többek között olvasható még az, hogy „szeretlek”, „Macika” és „ne hagyj el”. Tegnapi cikkünk nagy port kavart, a leányzót ért számtalan bántó megjegyzés miatt Lajsz úgy döntött, tiszta vizet önt a pohárba.







Férfi vagyok, azt bevallom, próbáltam közeledni Anikóhoz, ám mindig elutasított © Fejér Bálint

– Higgyék el nekem, nincs viszonyom az érintett lánnyal. Bevallanám, ha úgy lenne, hisz a feleségemmel már régen megromlott a kapcsolatom. Ennek ellenére tisztelem őt, bár ezt a tettét, hogy nyilvánosságra hozta a levelezést, nem értem. Két szívműtét között elküldött otthonról, nem volt mellettem és bántja az, hogy ez a fiatal lány segített nekem. Zsuzsa nagyon féltékeny természet, és sajnos sokan adták is alá a lovat, alaptalanul, noha huszonöt év házasságba, ahol gondok is vannak, sok minden beleférne – magyarázkodik Lajsz, aki szeretné tisztára mosni kolléganője nevét.

A mixer egyébként tavaly augusztus óta albérletben él, egyedül, sőt tegnap óta a fiatal lány – akivel, úgy tudni, kölcsönösen macikának nevezték egymást – lakására sem mehet föl, akár úgy is mondhatjuk, kitiltották a sasfészekből.









Csípős Attól félek, hogy ezzel a „nem léptem félre, mert kosarat kaptam”-féle magyarázattal nincs beljebb a mixerkirály… Tóth Béla Endre

– Valóban többször voltam a lány lakásán beszélgetni, de testi kapcsolatunk nincs egymással. Férfi vagyok, azt bevallom, próbáltam közeledni, ám mindig elutasított, én ezt tiszteletben tartottam, és barátok vagyunk. Ő egy tisztességes lány. A kirobbant botrány miatt pedig jelenleg szóba sem áll velem. Egyébként én mindenkit macikázok, szavam járása a szeretlek, és ha már másodszor látok valakit, azt megpuszilom.

Kijelenthetjük, a mosolygós, kedves Lajsz Andrást elhagyta a szerencsecsillaga, hisz tavaly nyáron három infarktusa, majd több szívműtétje volt, ráadásul peres eljárás is folyik ellene hivatali személy elleni bántalmazás miatt, most pedig a magánélete is tűzfészekhez hasonlít.